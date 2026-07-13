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Shakira tiết lộ một câu chuyện ít người biết về Mbappé

Linh Vân
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SVO - 'Nữ hoàng World Cup' không quên một cử chỉ mà Mbappé đã làm trước khi giải đấu bắt đầu.

Shakira đã khiến mọi người bất ngờ khi bày tỏ trong một video trên mạng xã hội của mình, tiết lộ về Kylian Mbappé: “Một sự thật thú vị: Các bạn có biết cầu thủ đầu tiên đồng ý tham gia video Dai Dai của tôi là Mbappé không? Kylian, tôi mãi mãi biết ơn. Cảm ơn anh rất nhiều".

Nữ ca sĩ người Colombia, người được coi là 'nữ hoàng' của các kỳ World Cup, khi đã tham gia bốn kỳ, đã cảm ơn Kylian Mbappé về cử chỉ này. Mbappé đang trên đường trở thành 'ông vua' của các kỳ World Cup: Trong ba kỳ anh đã tham gia, anh đã giành được một chức vô địch, một danh hiệu á quân và lọt vào bán kết. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Lionel Messi.

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Lần đầu tiên Shakira xuất hiện tại World Cup là ở Đức năm 2006, khi cô trình diễn một phiên bản của bài hát Hips Don't Lie trong lễ bế mạc.

Bốn năm sau, cô đạt được danh tiếng toàn cầu với Waka Waka, bài hát chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi, trở thành một trong những bài hát đáng nhớ nhất của giải đấu.

Tại World Cup 2014 ở Brazil, Shakira trở lại với La La La, có sự góp mặt của James Rodríguez và Falcao García trong video âm nhạc.

Và mười hai năm sau, Shakira một lần nữa được chọn để trình bày bài hát chính thức cho World Cup 2026, với ca khúc Dai Dai.

Linh Vân
#Shakira và Mbappé trong World Cup #Shakira trở thành nữ hoàng World Cup #Các bài hát chính thức của World Cup #Lịch sử tham gia World Cup của Shakira #Thành tích của Mbappé tại World Cup

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