Sơn Tùng M-TP, MONO, Hương Tràm và các nghệ sĩ dùng âm nhạc để quảng bá văn hóa Việt

SVO - Gần đây, các sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ Việt đều ít nhiều lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống. Đây là một cách bền vững để lan tỏa các giá trị Việt đến khán giả trẻ.

Trước đó, những tên tuổi như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Đức Phúc, DTAP, Phương Mỹ Chi... trở thành làn sóng mạnh mẽ đưa các giá trị văn hóa Việt vào âm nhạc. Đó có thể là ca từ, giai điệu hoặc bối cảnh quay MV (music video). Mỗi nghệ sĩ theo cách riêng của mình không chỉ đưa văn hóa truyền thống nước nhà đến gần với khán giả đại chúng, mà còn lan tỏa sang các thị trường âm nhạc quốc tế.

Và làn sóng ấy vẫn tiếp nối đến năm 2026, khi các nghệ sĩ sẵn sàng "chi khủng", đầu tư cho các dự án âm nhạc mang đậm chất liệu văn hóa Việt. Trong đó, MONO là một trong các nghệ sĩ đầu tư và ra mắt hẳn một album giàu sức sáng tạo, mang tên Mỹ điệu ca.

Album lần này gồm 15 ca khúc, được xây dựng xoay quanh ý niệm "living heritage" - di sản sống. Đầy là điều không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà vẫn đang tiếp tục đi cùng con người, thay đổi, thích nghi và được viết thêm qua mỗi thế hệ bước ngang qua nó. Cùng với âm nhạc, MONO lan tỏa các giá trị Việt qua từng giai điệu, từng ca từ. Toàn bộ album được chia thành ba chương cảm xúc riêng biệt: Khởi điệu, Biến điệu và Dư điệu. Tất cả như ba lớp sóng trong một bản giao hưởng về tình yêu, bản sắc và tuổi trẻ.

Các ca khúc nổi bật trong album Mỹ điệu ca của MONO có thể kể đến như Công tử văn thơ, Dòng sông - điệu nghệ, Tuổi trẻ và đám mây, Khăn mùi xoa đều khắc họa những câu chuyện gần với đời sống, với người trẻ. Từ ca từ đến giai điệu, các ca khúc chứa đựng các yếu tố văn hóa Việt. MONO đã cho thấy sự mới mẻ khi tìm chất liệu cho âm nhạc của mình. Anh mang vào âm nhạc không chỉ về tình yêu, mà còn là lời tự sự của người trẻ.

MONO nói về album Mỹ điệu ca: "Đây là "đứa con tinh thần" được dệt nên từ những gì chân thành nhất, từ những rung động sâu thẳm nhất trong tâm khảm của mình. MONO luôn mong rằng, âm nhạc của mình sẽ như những hạt ngọc lành, mang đến sự đồng điệu và sẻ chia với khán giả. Cảm ơn mọi người đã luôn kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng MONO trên hành trình nghệ thuật này".

Hương Tràm cũng đánh dấu màn trở lại thị trường V-pop bằng MV gái NGHỆ. Đây là một bước rẽ rõ ràng trong hành trình âm nhạc của Hương Tràm. Về phần nhạc, gái NGHỆ chọn hướng dân gian đương đại.

Bản phối pha trộn giữa pop, electro và rock theo đúng tinh thần mà nhiều sản phẩm nhạc Việt gần đây theo đuổi khi muốn đưa chất liệu dân ca vào không gian nghe hiện đại. Tiết tấu giật, dồn dập, kết hợp sound effect điện tử tạo cảm giác trẻ trung, sôi động, đối lập có chủ đích với phần lời mang đậm chất ví giặm truyền thống.

Hương Tràm chọn cách tiếp cận văn hóa truyền thống theo cách gần gũi với bản thân nhất, đó là những giai điệu ví giặm. Mà nữ ca sĩ được truyền cảm hứng rất lớn từ bố là NSND Tiến Dũng - vốn là người nghệ sĩ đã gắn cả đời với dân ca ví giặm xứ Nghệ.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Bố từng nói với tôi rằng, trên hành trình của con, nếu một ngày nào đó, con đi chậm lại và có thời gian, hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ nhoi để hướng về quê hương mình. Những năm 2000, bố đã từng làm MV về ví giặm, về dân ca. Ông là người cho tôi rất nhiều sức mạnh trên hành trình này".

Dù là bắt nguồn từ lý do rất cá nhân nhưng âm nhạc của gái NGHỆ mà Hương Tràm mang đến lại chứa đựng những giá trị rất đại chúng. Ở đó, nữ ca sĩ mang hết tinh hoa của Nghệ An vào âm nhạc lẫn hình ảnh. Sản phẩm này cũng nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen từ truyền thông lẫn khán giả. Đây hứa hẹn sẽ là một "vùng đất màu mỡ" để Hương Tràm tiếp nối các giá trị truyền thống từ NSND Tiến Dũng, góp phần lan tỏa những giai điệu ví giặm đến khán giả gen Z.

Sơn Tùng M-TP cũng trở lại với Come my way, được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ca khúc mang màu sắc afrobeat kết hợp với chất liệu hip-hop và pop. Tuy vậy, MV này lại "viral" khi kết hợp nhiều chất liệu sáng tạo từ văn hóa Việt.

Những hình ảnh như chim Lạc gắn với trống đồng Đông Sơn, họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, các chuyển động vũ đạo lấy cảm hứng từ dân gian, hay hình ảnh lễ hội đua bò An Giang... đều được nam ca sĩ đưa vào MV như một cách tôn vinh giá trị truyền thống Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP còn chọn thực hiện MV Come my way tại di sản Tràng An. Anh bày tỏ sự yếu mến vùng đất này và mong muốn quảng bá du lịch của nơi này đến bạn bè quốc tế sẽ biết nhiều hơn về Việt Nam.

Ca nương Kiều Anh cũng góp sức quảng bá văn hóa Việt qua sản phẩm âm nhạc Lá ngọc cành vàng. Bài hát mở ra một hành trình giải mã những lớp trầm tích văn hóa Việt, Mỗi khung hình đều ẩn chứa các biểu tượng dân gian, tín ngưỡng và mỹ thuật truyền thống được tái sinh bằng ngôn ngữ đương đại.

Đặc biệt, trong MV lần này, Kiều Anh đã mời hàng chục ca nương thực thụ quy tụ trên một tấm chiếu cổ trước sân đình. Trong số đó, nghệ nhân lớn tuổi nhất đã gần 90 tuổi, còn người nhỏ nhất chỉ mới vừa tròn 12 tuổi. Việc đưa không gian ca trù vào MV không chỉ là sự trở về với cội nguồn nghệ thuật của riêng Kiều Anh, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ gìn giữ di sản.

Các sản phẩm âm nhạc từ nghệ sĩ Việt giờ đây không chỉ thể hiện rõ khả năng sáng tạo từ các chất liệu Việt Nam, mà còn truyền tải tinh thần yêu nước, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống đến công chúng. Thách thức của các nghệ sĩ chính là làm sao để dung hòa "cái tôi" sáng tạo, cá tính âm nhạc nhưng vẫn vừa vặn với tinh thần văn hóa Việt.

Không chỉ vậy, việc sử dụng các chất liệu văn hóa truyền thống Việt trong các dự án âm nhạc cũng phải có sự tìm hiểu kỹ càng, khai thác hợp lý để không gây ra tranh cãi. Điều này đỏi hỏi ê kíp của nghệ sĩ phải có chiến lược bài bản, có sự cố vấn từ các chuyên gia văn hóa.

Dù như thế nào, công chúng vẫn dành sự ủng hộ cho các nghệ sĩ khi họ dồn tâm huyết để tạo nên một V-pop sôi động, giàu văn hóa và có bản sắc riêng trên bản đồ âm nhạc quốc tế.