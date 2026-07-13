Sung Han Bin của Zero Base One bày tỏ lòng biết ơn

SVO - Công ty quản lý Live Label của nhóm Zero Base One thông báo rằng thành viên Sung Han Bin đã quyên góp 100 triệu won cho tổ chức phi chính phủ quốc tế Good Neighbors, nhân kỷ niệm 3 năm ngày ra mắt.

Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng cho dự án "Hỗ trợ Ước mơ Chia sẻ Hy vọng" do tổ chức Good Neighbors điều hành. Dự án này hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên đến từ các gia đình gặp khủng hoảng kinh tế bằng cách cung cấp giáo dục hướng nghiệp và học bổng, giúp các em lên kế hoạch cho tương lai mà không bị ràng buộc bởi hoàn cảnh.

Công ty quản lý giải thích: "Khoản quyên góp này được thực hiện nhân kỷ niệm 3 năm ngày ra mắt của Sung Han Bin, để đáp lại tình yêu thương mà anh nhận được từ người hâm mộ đã chứng kiến ​​anh đạt được ước mơ, và để chia sẻ lòng biết ơn đó với trẻ em và thanh thiếu niên cần được giúp đỡ".

Sung Han-bin nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tìm kiếm thần tượng Boys Planet của Mnet năm 2023. Anh chính thức ra mắt với tư cách thành viên của Zero Base One vào ngày 10/7 cùng năm và tiếp tục các hoạt động nhóm kể từ đó. Zero Base One dự kiến ​​sẽ phát hành mini-album thứ hai, Return Love, tại Nhật Bản vào ngày 19 tháng tới.