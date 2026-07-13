Lee Chaeyeon hóa thân thành nhân vật Moana 'đỉnh' cỡ nào?

Một video có tiêu đề "Moana phiên bản người thật xuất hiện tại bể bơi sông Hàn (Đi tìm K-Maui)" đã được đăng tải trên kênh YouTube Charic Charic Chae-yeon.

Hôm đó, Lee Chae Yeon thu hút sự chú ý khi hóa trang để kỷ niệm bộ phim chuyển thể người thật đóng Moana. Trong lúc Lee Chae Yeon đang trang điểm, thành viên đoàn làm phim hỏi: "Bạn đã xem phim chưa?". Lee Chae-yeon hài hước trả lời: "Tôi đã xem cả phần 1 và phần 2 rồi", và nói thêm: "Tôi đã trả 7.150 won cho mỗi phần".

Lee Chae Yeon khiến mọi người bật cười khi phân tích: "Moana có vẻ là một nhân vật dũng cảm, mạnh mẽ, tự tin và tốt bụng". Cô yêu cầu trang điểm đậm, nói thêm: "Tôi vẫn không chắc là nó có hợp với mình không?".

Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Lee Chae Yeon thể hiện sự tự tin bằng cách hát theo bài hát của Moana một đoạn ngắn. Sau đó, cô đến thăm bể bơi sông Hán và dành thời gian giao lưu với người dân, thu hút sự chú ý.

Bể bơi sông Hán (Han River Swimming Pool) nằm dọc theo Công viên sông Hán (Hangang Park) tại Seoul, Hàn Quốc. Thành phố thường mở cửa các hồ bơi ngoài trời vào mùa Hè tại 6 địa điểm chính: Ttukseom, Yeouido, Jamsil, Nanji, Yanghwa và Gwangnaru.

Cư dân mạng sau khi xem đã bình luận: Bộ trang phục Moana rất hợp với bạn; Tôi hy vọng bạn sẽ thường xuyên để kiểu tóc này; Tôi đến xem vì Chae-yeon trông rất xinh trong ảnh bìa...