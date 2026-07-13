Leeteuk và Heechul 'khởi động' Super Junior-83z

Nhóm nhỏ mới của SUPER JUNIOR, SUPER JUNIOR-83z, đã chính thức ra mắt. Nhóm được thành lập bởi hai thành viên cùng tuổi Leeteuk và Heechul, cả hai đều sinh năm 1983, đã phát hành mini-album đầu tiên mang tên Promise vào lúc 6 giờ chiều ngày 13/7 (giờ Hàn Quốc).

Bài hát chủ đề của album, cũng mang tên Promise (Lời hứa), được xây dựng trên nền âm thanh của các ban nhạc thập niên 1990 - 2000, kết hợp giọng hát mạnh mẽ với lời bài hát tiếng Hàn.

Cùng với việc phát hành mini-album, video âm nhạc cho Promise đã được ra mắt trên kênh YouTube của SMTOWN. Được trình bày theo format kịch tính, video kể câu chuyện về tình bạn xoay quanh một chiếc xe buýt hư cấu "Số 83".

Mini-album gồm tổng cộng sáu bài hát. Cùng với bài hát chủ đề, album còn các bài hát nhóm nhỏ SOLOVE, ONSAEMIRO và More Than Love, cộng thêm các bài hát solo của từng thành viên Bad Name của Leeteuk và GODOGNAM của Heechul.

Cả Leeteuk và Heechul đều tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tạo album, đóng góp vào ý tưởng, viết lời cho các bài hát phụ và xuất hiện trong video âm nhạc.

Thông qua hoạt động nhóm này, họ sẽ thể hiện sự ăn ý giữa các thành viên cùng tuổi sinh năm 1983 của Super Junior. Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào sự kết hợp ăn ý sẽ được tạo ra khi hai cá nhân này, khác biệt về mọi mặt ngoại trừ tuổi tác, cùng nhau hợp tác.

Cùng với việc phát hành album, Super Junior-83z sẽ tổ chức tour diễn hòa nhạc dành cho người hâm mộ, 1983 tại chín khu vực châu Á, bắt đầu tại Seoul từ ngày 24 đến 26/7, tiếp theo là Tokyo, Bangkok, Hồng Kông (Trung Quốc), Kuala Lumpur, Ma Cao, Cao Hùng, Singapore và Đài Bắc.