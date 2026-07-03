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Nghê Ni 'gợi cảm' trên bãi biển

Thuý Phương
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SVO - Những bức ảnh bikini trên bãi biển của Ni Ni đã được tung lên. Đôi chân dài miên man của cô thật sự tuyệt đẹp, gợi cảm và quyến rũ.

Một loạt ảnh kỳ nghỉ biển của Nghê Ni (nghệ danh Ni Ni) đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Trong ảnh, cô diện nhiều bộ bikini gợi cảm, tự tin khoe đôi chân dài miên man và vóc dáng tuyệt đẹp, khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Tuyệt vời!". Phong thái giản dị nhưng tự tin của cô dường như thể hiện trọn vẹn tinh thần mùa Hè.

Nói về đôi chân của Ni Ni, chúng thực sự nổi tiếng trong giới giải trí như "những khung tranh biết đi". Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô dường như hóa thân thành 'tỷ lệ vàng của một bảo tàng nghệ thuật'. Khi diện váy xẻ cao, sự đung đưa của chiếc váy theo từng bước chân còn thanh lịch hơn cả sóng biển. Chuyển sang quần dài, cô lập tức biến hóa thành một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy quyền lực, bước đi trên đôi giày cao gót, dường như cả không khí cũng lay động theo từng bước chân của cô. Khả năng chuyển đổi giữa phong cách dịu dàng và cá tính này đã giúp cô nổi bật trong cả ngành thời trang và điện ảnh.

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Trước đó, trong một chương trình truyền hình thực tế, cô đã đeo phao bơi khi bơi kiểu chó, mái tóc ướt bết vào mặt, má lúm đồng tiền lộ ra, quyến rũ hơn bất kỳ bức ảnh nào đã qua chỉnh sửa. Công ty quản lý của cô tiết lộ rằng, cô luôn mang giày cao gót trong vali, và hay đi giày thể thao.

Vẻ đẹp là một sự 'tỏa sáng' không thể phủ nhận. Ni Ni đã chứng minh trong hơn mười hai năm rằng, sự gợi cảm không bao giờ chỉ nằm ở vẻ ngoài. Khi cô bước trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Venice trong chiếc váy hở lưng, khoảnh khắc xương bả vai cô nhấp nhô nhẹ nhàng theo nhịp thở, chúng ta không chỉ thấy danh hiệu "nữ thần đôi chân", mà còn thấy sự tự tin của một "bông hồng đỏ của nhân loại".

Thuý Phương
#Vẻ đẹp và sự tự tin của Ni Ni #Phong cách thời trang đa dạng #Nghệ thuật diễn xuất và tận tâm #Ảnh hưởng của hình ảnh bikini và biển #Ý nghĩa của vẻ đẹp nội tâm và tự nhiên

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