Ai đang dẫn đầu cuộc đua giành 'Chiếc giày vàng World Cup 2026'?

SVO - Lionel Messi đã có người đồng hành trên đỉnh bảng xếp hạng 'Chiếc giày Vàng World Cup 2026' khi Kylian Mbappe cũng có 6 bàn thắng.

Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Jordan, Messi chỉ có 5 bàn thắng, và anh đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên 6 với một cú sút phạt tinh tế đánh lừa thủ môn Jordan, qua đó giúp cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng Vàng này lập thêm một kỷ lục nữa khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại World Cup. Trước đó, kỷ lục dừng ở 6 trận liên tiếp được nắm giữ bởi Just Fontaine (Pháp - 1958) và Jairzinho (Brazil - 1970).

Chuỗi ghi bàn đặc biệt bắt đầu từ vòng knock-out World Cup 2022 cho đến vòng bảng của kỳ World Cup 2026 đã giúp Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 18 bàn thắng, vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose (16).

Tuy nhiên, Messi không còn đơn độc trên bảng xếp hạng Chiếc giày Vàng năm nay, sau khi cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Pháp, Mbappe, lập cú đúp trong chiến thắng của Les Bleus (Đội tuyển quốc gia Pháp) trước Thụy Điển ở vòng 32.

'Ngôi sao' trẻ người Na Uy, Erling Haaland đang bám sát phía sau sau khi dẫn dắt đội tuyển Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng 16 đội, cùng với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Anh, Harry Kane.

Haaland đã ghi 5 bàn trong 3 trận đấu cho Na Uy sau khi giúp đội tuyển quốc gia đánh bại Bờ Biển Ngà ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, tương tự như Kane sau khi cú đúp của anh giúp Anh vượt qua CHDC Congo và tiến vào vòng 16 đội.

Người chiến thắng Quả bóng Vàng Ousmane Dembele và siêu sao người Brazil Vinicius Junior đứng tiếp theo trong danh sách, với mỗi người 4 bàn thắng, cùng Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), sau 3 trận đấu tại World Cup.

Vậy, cuộc đua giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026 sẽ tiếp diễn như thế nào?