'Angry birds 3' trở lại 'khuấy đảo' màn ảnh, 'Shin - Cậu bé bút chì' ra rạp Việt cùng hành trình đậm chất huyền bí

MrBeast cùng con trai Kim Kardashian góp giọng

Phần đầu Angry birds ra mắt năm 2016 xuất sắc thu về 352,3 triệu đôla toàn cầu, trở thành một trong những phim chuyển thể từ trò chơi điện tử thành công nhất. Phần 2 tiếp tục ghi nhận con số trong mơ 147,8 triệu đôla và được giới phê bình đánh giá là bước tiến vượt trội về chất lượng so với phần đầu với 75% điểm cà chua tươi trên Rotten tomatoes. Trước khi ra mắt tại địa hạt điện ảnh, Angry birds là một trong những game mobile phổ biến nhất lịch sử.

Sau thành công vang dội của hai phần phim trước, Phim Angry birds 3 đã trở lại. Lần này, chú chim Red không chỉ phải đối mặt với lũ heo xanh quen thuộc, mà thử thách lớn nhất của chú chim nóng tính số 1 Đảo Chim, lần này lại chính là làm cha.

Đoạn trailer mở ra khi cặp đôi Red và Silver đang tận hưởng cuộc sống yên bình sau trận đại chiến trên Đảo Đại Bàng, với những khoảnh khắc đời thường giản dị như xem thể thao hay thưởng thức phim ngoài rạp.

Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi cặp đôi có ba người con: Glider - cậu con trai tuổi teen gan dạ, mê phiêu lưu; June - cô con gái sáng tạo, độc lập và luôn đắm chìm trong thế giới riêng; cùng Olly - cậu út bé bỏng nhưng tràn đầy năng lượng và sự tò mò. Đại gia đình còn có thêm Fuzzy, chú thú cưng được lồng tiếng bởi diễn viên hài James Austin Johnson.

Dẫn dắt dự án lần này là đạo diễn John Rice, người từng đồng đạo diễn phần 2, với kịch bản được chấp bút bởi Thurop Van Orman, biên kịch đã gắn bó với thương hiệu từ phần trước. Phim cũng chứng kiến màn trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc: Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride và Rachel Bloom. Hai "ngôi sao" trẻ Walker Scobell và Emma Myers lần đầu gia nhập Angry birds với vai Glider và June.

Đặc biệt, Psalm West là con trai của Kim Kardashian, sẽ góp giọng cho nhân vật Olly khi lần đầu thử sức với lồng tiếng hoạt hình. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Maitreyi Ramakrishnan và MrBeast. Anh là YouTuber có lượng subscriber lớn nhất thế giới, cùng Lily James và nhiều tên tuổi đình đám khác.

Shin trở lại và lợi hại hơn xưa

Mùa Hè năm nay, cậu bé Shin sẽ trở lại với một hành trình hoàn toàn mới trong Phim Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ. Bộ phim vừa chính thức hé lộ teaser và poster đầu tiên, đưa khán giả bước vào một thế giới vừa kỳ bí, vừa đầy màu sắc lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Nhật Bản.

Câu chuyện bắt đầu khi hàng loạt hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xuất hiện trên khắp Nhật Bản. Gia đình Nohara quyết định trở về quê của Hiroshi tại tỉnh Akita để tận hưởng kỳ nghỉ Hè và tham gia lễ hội pháo hoa truyền thống. Tại đây, gia đình Shin bất ngờ lạc vào một không gian khác biệt hoàn toàn, chính là lối vào của Xứ Sở Yêu Quái, vùng đất cấm mà con người không được phép bước vào.

Giữa vô số sinh vật kỳ lạ và những thử thách chưa từng có, Shin cùng gia đình phải tìm cách trở về thế giới loài người trước khi quá muộn. Liệu họ có thể tìm đường trở về thế giới loài người an toàn, hay sẽ mãi kẹt lại nơi xứ lạ cùng những yêu quái vui nhộn, kỳ quặc nhưng cũng đầy tình cảm?

Không chỉ dành cho trẻ em, các tác phẩm điện ảnh của Shin ngày càng được yêu thích bởi khán giả trẻ và các gia đình nhờ sự cân bằng giữa tiếng cười giải trí, những cuộc phiêu lưu hấp dẫn và các thông điệp cảm xúc về tình thân. Với bối cảnh mới lạ tại vùng đất yêu quái cùng màu sắc mùa Hè đậm chất Nhật Bản, phần phim lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục cả người hâm mộ lâu năm lẫn những khán giả lần đầu làm quen với thương hiệu.