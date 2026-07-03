Xuất hiện cặp đôi Hoa ngữ đẹp như 'xé truyện bước ra', diễn xuất 'tình bể tình'

SVO - Bộ phim 'Chó hoang và xương' do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính. Diễn xuất của cả hai đang trở thành tâm điểm chú ý.

Đây là lần hợp tác thứ hai của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, cặp diễn viên nhận nhiều lời khen về ngoại hình đối lập nhưng bổ trợ cho nhau, với khoảng cách chiều cao khoảng 17cm, tạo nên hiệu ứng thị giác rõ nét trên màn ảnh.

Tống Uy Long mang vẻ ngoài góc cạnh, gai góc, râu lún phún và phong thái của một chàng trai trưởng thành trong nghịch cảnh. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi tiếp tục phát huy hình tượng lạnh lùng, mong manh nhưng cứng cỏi.

Theo truyền thông Trung Quốc, Chó hoang và xương đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi vượt 4,5 triệu lượt đặt xem trước, đồng thời xác lập kỷ lục lượng đặt xem trước cao nhất của một phim hiện đại trên MangoTV. Chủ đề về cặp đôi Tống Uy Long - Trương Tịnh Nghi cũng nhiều lần lọt xu hướng mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt đọc.

Thuộc thể loại tình cảm - hiện đại, Chó hoang và xương dài 32 tập, tại Việt Nam sẽ lên sóng trên VieON. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hưu Đồ Thành, phim lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ ở miền Nam Trung Quốc những năm 1990, kết hợp các yếu tố tình cảm, thanh xuân, gia đình và tội phạm.

Phim kể về bi kịch tình yêu giữa Trần Dị (Tống Uy Long đóng) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi đóng). Sau khi bố mẹ của họ tái hôn, cả hai trở thành anh em trong một gia đình mới, dù không chung quan hệ huyết thống. Từ thái độ lạnh lùng, giữ khoảng cách, Trần Dị và Miêu Tĩnh dần trở thành chỗ dựa của nhau sau hàng loạt biến cố, từ cái chết của bố anh đến sự mất tích của mẹ cô.

Thế nhưng, đúng lúc Miêu Tĩnh quyết định thổ lộ tình cảm, Trần Dị lại bị cuốn vào một vụ phóng hỏa, khiến hai người chia xa. Nhiều năm sau, Miêu Tĩnh trở thành kỹ sư ô tô, còn Trần Dị điều hành một tiệm bida. Cuộc hội ngộ đưa họ đối diện với những hiểu lầm, bí mật trong quá khứ và sự thật phía sau vụ án năm xưa.

Để hóa thân thành Trần Dị, Tống Uy Long thay đổi đáng kể ngoại hình khi cắt tóc húi cua, để râu, tăng khoảng 5 ký cơ bắp, đồng thời dành thời gian trải nghiệm cuộc sống tại công trường để tìm hiểu công việc của lao động phổ thông.

Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi giảm cân, cắt tóc ngắn và lựa chọn lối trang điểm tối giản nhằm khắc họa hình ảnh Miêu Tĩnh với vẻ ngoài gầy gò, cứng cỏi sau nhiều biến cố. Theo ê kíp, cả hai đều ưu tiên thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể thay vì những màn thể hiện quá kịch tính.