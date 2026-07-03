Úc sẽ đưa ra phần hấp dẫn nào trong thử thách đối đầu với Ai Cập?

Đội tuyển Úc đã phải trải qua những thăng trầm khi chờ đợi tám ngày để có một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, nhưng huấn luyện viên Tony Popovic cho biết, đội hình của ông “sẵn sàng tận hưởng khoảnh khắc” khi đối đầu với Ai Cập ở vòng 32.

Mặc dù Popovic đã triệu tập đội hình trẻ nhất tính đến thời điểm này tại World Cup, trận đấu này mang đến cơ hội để tiếp tục chủ đề mà ông đã đề cập kể từ khi giành vé tham dự: "Tại sao không phải là chúng ta và tại sao không phải bây giờ?".

Ông chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, họ đủ giỏi để làm được điều đó ngay bây giờ. Chúng tôi đã chứng minh điều đó bằng cách vượt qua vòng bảng, một bảng đấu rất khó khăn. Và chúng tôi đã làm được điều đó nhờ vào phẩm chất của những chàng trai này. Ngày mai là một cơ hội khác để không nghĩ về tương lai mà hãy nghĩ về hiện tại. Và tôi chắc chắn rằng, các chàng trai này sẽ lại một lần nữa thể hiện một màn trình diễn rất tốt vào ngày mai”.

Đối với nhiều người, đây sẽ là sân khấu lớn nhất trong sự nghiệp của họ, một sự cân bằng mà ban huấn luyện cần thực hiện trong 24 giờ tới. “Tôi nghĩ, đó luôn là thách thức khi bạn có một nhóm cầu thủ trẻ chưa có sự trưởng thành hay kinh nghiệm thi đấu những trận đấu lớn thường xuyên. Đó cũng là phần thú vị. Chúng tôi biết sự nhiệt huyết mà họ mang lại, sự dũng cảm mà họ mang lại. Vì vậy, chúng tôi đang quản lý tất cả những điều đó. Chúng tôi có một nhóm tuyệt vời, đoàn kết và tất cả đều đang đóng góp phần của mình. Và tôi tin tưởng rằng, chúng tôi có thể thấy điều đó một lần nữa vào ngày mai, bất kể ai ra sân và những cầu thủ nào vào sân để tạo ra tác động. Chúng tôi biết trận đấu này quan trọng như thế nào", Popovic phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Nguồn: football360

Đội tuyển Úc sẽ bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn không chỉ vì vị trí thứ hai, mà còn vì Paraguay đã loại Đức, càng khẳng định thêm thành công của màn trình diễn đó: “Có lẽ, điều đó càng cho thấy kết quả tuyệt vời của chúng tôi trong trận đấu với Paraguay, điều mà có lẽ nhiều người đã đánh giá thấp. Tôi nghĩ, màn trình diễn và kết quả của họ trước Đức cho thấy World Cup khó khăn đến mức nào. Bạn không bao giờ có thể coi bất kỳ kết quả nào ở World Cup là điều hiển nhiên".

Tony Popovic tại Seattle. Ảnh: Getty Images

Trong các trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Paraguay, đội bóng của Tony Popovic luôn ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, sự gắn kết về cấu trúc và kiểm soát sự biến động của trận đấu hơn là tham vọng tấn công quá mức. Kết quả là một đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại, nhưng đồng thời cũng gặp khó khăn trong việc tạo ra mối đe dọa tấn công bền vững.

Nhìn chung, Úc nên tự tin bước vào trận đấu này. Mặc dù Ai Cập có hai cầu thủ chất lượng cao là Mohamed Salah và Omar Marmoush, nhưng nếu Úc có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của họ trong khi vẫn duy trì ưu thế về thể lực, thì Socceroos có cơ hội thực sự để giành vé đến Atlanta lần thứ hai liên tiếp vào vòng 16 đội World Cup.