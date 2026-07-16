Sau hơn một thập kỷ lên ngôi, Á hậu ‘Hoa hậu Việt Nam’ Dương Tú Anh: Giữ danh tiếng và nhan sắc ngày càng thăng hạng

SVO - Á hậu ‘Hoa hậu Việt Nam’ Dương Tú Anh có cuộc sống được công chúng mến mộ, bởi cô không chọn sự ồn ào để ‘giữ nhiệt’ tên tuổi.

Đến nay, top 3 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 gồm Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Dương Tú Anh, Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh vẫn khiến công chúng tò mò vì đều chọn cuộc sống kín tiếng. Chỉ riêng Á hậu Dương Tú Anh vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí.

Dương Tú Anh (sinh năm 1993) đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Nàng Hậu” sở hữu chiều cao 1m72, với khuôn mặt được đánh giá là đậm nét Á Đông. Bên cạnh đó, cô còn giành được giải thưởng phụ của cuộc thi là “Người đẹp có làn da trắng nhất”.

Sau khi giành được danh hiệu cao quý tại Hoa hậu Việt Nam, Dương Tú Anh tiếp tục hoàn thành việc học tại trường. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình, làm biên tập viên truyền hình và MC chương trình Cuộc sống tươi đẹp trên VTV.

Bên cạnh đó, Á hậu Dương Tú Anh cũng là gương mặt năng nổ tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng. Cô không ngại dấn thân đến những nơi cần sự giúp đỡ. Điều này cũng đúng với tinh thần mà “nàng Hậu” từng trả lời ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam.

Cô từng nói: “Em là đoàn viên. Em luôn cảm thấy điều có sức lan tỏa, nhất là câu khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong câu khẩu hiệu đó, không chỉ có sự tự tin, không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn thể hiện tính cách của đoàn viên: Xông xáo, không ngại khó khăn”.

Vào năm 2018, Dương Tú Anh kết hôn với doanh nhân Phạm Gia Lộc. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và hai con. Dù dành toàn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ nhưng Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn là tên tuổi hàng đầu được các nhãn hàng lựa chọn.

Á hậu Dương Tú Anh đắt show dự sự kiện lẫn làm KOL. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ từ danh hiệu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua nhiều năm. Với tính chuyên nghiệp, có chọn lọc kỹ càng, cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này vẫn được công chúng ưu ái dành nhiều sự quan tâm.