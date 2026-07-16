Sau hơn một thập kỷ lên ngôi, Á hậu ‘Hoa hậu Việt Nam’ Dương Tú Anh: Giữ danh tiếng và nhan sắc ngày càng thăng hạng

Đến nay, top 3 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 gồm Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Dương Tú Anh, Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh vẫn khiến công chúng tò mò vì đều chọn cuộc sống kín tiếng. Chỉ riêng Á hậu Dương Tú Anh vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí.
Dương Tú Anh (sinh năm 1993) đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Nàng Hậu” sở hữu chiều cao 1m72, với khuôn mặt được đánh giá là đậm nét Á Đông. Bên cạnh đó, cô còn giành được giải thưởng phụ của cuộc thi là “Người đẹp có làn da trắng nhất”.
Sau khi giành được danh hiệu cao quý tại Hoa hậu Việt Nam, Dương Tú Anh tiếp tục hoàn thành việc học tại trường. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình, làm biên tập viên truyền hình và MC chương trình Cuộc sống tươi đẹp trên VTV.
Bên cạnh đó, Á hậu Dương Tú Anh cũng là gương mặt năng nổ tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng. Cô không ngại dấn thân đến những nơi cần sự giúp đỡ. Điều này cũng đúng với tinh thần mà “nàng Hậu” từng trả lời ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam.
Cô từng nói: “Em là đoàn viên. Em luôn cảm thấy điều có sức lan tỏa, nhất là câu khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong câu khẩu hiệu đó, không chỉ có sự tự tin, không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn thể hiện tính cách của đoàn viên: Xông xáo, không ngại khó khăn”.
Vào năm 2018, Dương Tú Anh kết hôn với doanh nhân Phạm Gia Lộc. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và hai con. Dù dành toàn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ nhưng Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn là tên tuổi hàng đầu được các nhãn hàng lựa chọn.
Á hậu Dương Tú Anh đắt show dự sự kiện lẫn làm KOL. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ từ danh hiệu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua nhiều năm. Với tính chuyên nghiệp, có chọn lọc kỹ càng, cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này vẫn được công chúng ưu ái dành nhiều sự quan tâm.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 thông báo tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký dự thi. Tại khu vực miền Bắc, ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 28/7. Với thí sinh ở khu vực phía Nam, thời hạn nhận hồ sơ là 31/7.
Điều kiện dự thi
Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện sau, có quyền đăng ký tham dự cuộc thi:
- Có đạo đức tốt.
- Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.
- Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng).
- Chưa sinh con.
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm Vòng Chung kết chính thức bắt đầu).
- Chiều cao 1m63 trở lên.