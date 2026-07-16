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Nỗi thất vọng và đau lòng của Harry Kane

Tuệ Nghi
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SVO - Kane lại thất vọng: 'Thật sự rất đau lòng'. Ở tuổi 37 tuổi vào 4 năm nữa, khả năng tham dự 'World Cup 2030 của anh dường như không chắc chắn.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Anh, Harry Kane (Bayern Munich), đã gục đầu xuống trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 16/7 (giờ Hàn Quốc): “Sau khi dẫn trước 1-0, dường như chúng tôi chỉ tập trung vào phòng ngự, nhưng ở cấp độ này, chỉ vậy thôi là chưa đủ. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đến được đây, và các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Thật đáng thất vọng khi thua theo cách này. Thật đau lòng khi không đạt được mục tiêu của mình (vô địch)”.

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Kane sau trận thua trước Argentina ở bán kết "World Cup 2026". Ảnh: EPA Yonhap News

Anh là đội đã dẫn trước với bàn thắng của Anthony Gordon ở phút thứ 10 của hiệp 2, đã sụp đổ sau khi để thủng lưới hai bàn thắng muộn trong trận đấu.

Kane, 33 tuổi, đã thể hiện phong độ đỉnh cao xuyên suốt giải đấu và dẫn dắt hàng công của đội, nhưng một lần nữa, anh lại không thể giành được chức vô địch. Anh cũng từng bị loại ở bán kết tại giải đấu năm 2018 ở Nga: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức để ngăn chặn (hàng công của Argentina), nhưng cuối cùng vẫn không đủ”.

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Lionel Messi (trái) và Harry Kane. Ảnh: AFP Yonhap News

Kane, người bày tỏ sự tiếc nuối khi bị dẫn trước sau khi liên tục ghi bàn mở tỷ số, cho biết: “Khi chúng tôi dẫn trước, thông điệp là phải ghi thêm bàn thắng. Sau khi để thủng lưới hai bàn, chúng tôi phải tìm cách, nhưng chúng tôi không thể lấy lại được nhịp độ trận đấu”.

Kane sẽ 37 tuổi vào thời điểm diễn ra World Cup 2030. Việc anh tham gia World Cup không thể được đảm bảo. Chỉ ra điều này, BBC nhận định: “Kane đã thể hiện phong độ tốt nhất của mình tại giải đấu này. Tuy nhiên, không ai biết anh ấy sẽ như thế nào trong bốn năm nữa”.

Tuệ Nghi
#Nỗi thất vọng của Harry Kane #Kế hoạch dự World Cup 2030 #Bán kết World Cup 2026 #Phong độ và tương lai của Kane #Thành tích và thất bại của đội tuyển Anh

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