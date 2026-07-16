Anh chịu thất bại ngược dòng bởi 'sai lầm nghiêm trọng kiểu Hong Myung Bo'

Đội tuyển Anh (hạng 4 FIFA) đã thua 1-2 trước Argentina (hạng 3) ở bán kết World Cup 2026, diễn ra vào ngày 16/7, tại sân vận động Mercedes-Benz Dome ở Atlanta, Georgia. Anh bị đẩy xuống đá tranh hạng ba với Pháp, lần đầu tiên sau 60 năm không thể vô địch World Cup.

Tuy nhiên, tuyển Anh đã vô hiệu hóa Lionel Messi trong hiệp 1 bằng lối chơi thể lực mạnh mẽ. Messi chỉ có một cú sút trong hiệp 1. Cho đến giữa trận đấu, mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt theo ý muốn của tuyển Anh.

Ở phút thứ 10 của hiệp 2, Kane thực hiện một đường chuyền dài từ giữa sân. Anthony Gordon băng vào dứt điểm thành công sau quả tạt bóng từ cánh phải của Rodgers. Anh vươn lên dẫn trước 1-0.

Vấn đề là HLV Tuchel quá tuyệt vọng trong việc bảo vệ lợi thế dẫn trước một bàn thắng ngay từ đầu trận nên ông chỉ tung vào sân các hậu vệ. Phút 72, tuyển Anh thay Gordon, người ghi bàn thắng đầu tiên, bằng hậu vệ Ezri Konsa. Đó là ý định giữ vững lợi thế dẫn trước. Tuyển Anh ra sân với hàng thủ năm người và rõ ràng chỉ tập trung vào phòng ngự.

Phút 82, HLV Tuchel thậm chí còn thay Declan Rice và Reece James bằng Nico O'Reilly và Dan Burn. James bị thay ra do chấn thương. Điều này càng cho thấy rõ ý định bảo vệ lợi thế dẫn trước của ông.

Những sự thay người vội vàng của Tuchel cuối cùng đã trở thành chất xúc tác cho Messi, người trước đó bị kèm chặt, 'bùng nổ'. Phút 86, Fernandes sút bóng bằng chân phải từ giữa sân sau khi nhận đường chuyền từ Messi trong một quả phạt góc. Cú sút tầm trung đi vào góc trái khung thành. Với pha kiến ​​tạo của Messi, tỷ số trở thành 1-1.

Mặc dù Anh đã tung vào sân một lượng lớn hậu vệ, nhưng áp lực lên Messi thực sự đã được giảm bớt. Argentina có thể tập trung hoàn toàn vào tấn công mà không phải gánh vác trách nhiệm phòng ngự. Cuối cùng, Messi đã tỏa sáng. Ở phút 90+2, Argentina đã ghi bàn thắng quyết định. Lautaro Merteñez đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền bên cánh phải của Messi. Argentina đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để dẫn trước 2-1. Cả hai bàn thắng đều được kiến ​​tạo bởi Messi. Đó là 'sự giáng trần của vị thần bóng đá'.

Trong tình thế tuyệt vọng, Tuchel cuối cùng đã thay John Stones và Jed Spence bằng hai tiền đạo Ivan Toni và Marcus Rashford ở phút 90+6 của hiệp hai. Tuy nhiên, thời gian đã hết, khiến những sự thay người trở nên vô nghĩa. Nếu Anh duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khi dẫn trước 1-0, thì chính Argentina mới là đội bị rượt đuổi.

Tuchel, trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ lợi thế dẫn trước một bàn, đã hoàn toàn không tận dụng được ưu thế này. Cuối cùng, khi trận đấu còn hơn 20 phút, chiến lược dồn toàn lực phòng ngự của Tuchel đã bị Messi khai thác triệt để.

Thất bại của tuyển Anh hoàn toàn là trách nhiệm của huấn luyện viên. Tuyển Anh đã thất bại trong nỗ lực giành chức vô địch lần đầu tiên sau 60 năm do "sai lầm nghiêm trọng ở mức độ Hong Myung Bo" của huấn luyện viên Tuchel.