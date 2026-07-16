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Argentina có Messi, và Messi có Antonela Roccuzzo

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SVO - Đây là cách Antonela Roccuzzo và ba đứa con của cô ăn mừng việc Argentina đi vào trận chung kết 'World Cup 2026'.

Argentina lại một lần nữa làm nên kỳ tích, lọt vào chung kết World Cup. Sau trận đấu đầy cam go với Anh, đội tuyển Albiceleste đã giành được tấm vé vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha vào lúc 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Antonela Roccuzzo, vợ của Lionel Messi, đã ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Argentina với niềm hân hoan tột độ. Việc giành vé vào chung kết đã thắp lên hy vọng cho người hâm mộ Argentina, khi họ mơ ước được vô địch World Cup một lần nữa, giống như họ đã làm được ở Qatar năm 2022.

Antonela Roccuzzo đã chia sẻ một loạt ảnh thể hiện niềm tự hào của cô về Albiceleste (đội tuyển quốc gia Argentina).

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Antonela Roccuzzo mặc áo đấu của đội tuyển quốc gia như một dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ, với tư cách là người hâm mộ số một của đội.

Thông qua mạng xã hội, Antonela Roccuzzo đã chia sẻ một loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cô ăn mừng cùng ba con trai: Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi). Trong ảnh, bà mẹ ba con có thể được nhìn thấy trong một trong những khu vực VIP tại Sân vận động Atlanta, tận hưởng từng khoảnh khắc của trận đấu với sự phấn khích. "Cảm ơn Chúa! Cố lên Argentina!!!! 🤍🩵Vào Chung kết!!", cô viết kèm theo các bức ảnh.

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Antonela Roccuzzo cùng ba người con của mình tại trận đấu đưa Argentina vào chung kết.

Trong những bức ảnh của người sáng tạo nội dung này, cô ấy tự hào mặc chiếc áo số 10 của đội bóng để cổ vũ cho Messi. Ba đứa con của cô cũng mặc chiếc áo giống hệt và đều nở nụ cười rạng rỡ vì thành tích mới nhất của bố và các đồng đội, những người có thể làm nên lịch sử một lần nữa.

Nếu Argentina vô địch, họ sẽ trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử bóng đá giành chức vô địch World Cup liên tiếp. Hai quốc gia khác từng vô địch World Cup liên tiếp trong lịch sử bóng đá là Ý (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962). Đối với Tây Ban Nha, nếu họ vô địch, đây sẽ là chức vô địch World Cup thứ hai của họ. Chiến thắng đầu tiên của họ là tại Nam Phi năm 2010, sau khi đánh bại Hà Lan.

Ly Ly
#Hình ảnh gia đình Messi ăn mừng World Cup #Argentina vào chung kết World Cup 2026 #Niềm tự hào của người hâm mộ Argentina #Lịch sử vô địch World Cup liên tiếp #Tương lai của Argentina tại World Cup

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