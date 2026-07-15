Ai sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết kinh điển 'World Cup 2026': Anh hay Argentina?

SVO - Sân vận động ở Atlanta được trang hoàng lộng lẫy để đăng cai một trong những trận bán kết 'World Cup' căng thẳng và lịch sử nhất. Một trận đấu kinh điển thấm đẫm ý nghĩa thể thao và địa chính trị, được lặp lại 40 năm sau cuộc đối đầu huyền thoại năm 1986 tại Mexico.

Với việc Tây Ban Nha đã sẵn sàng chờ đón đối thủ ở trận chung kết sau khi đánh bại Pháp, trận đấu này mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần chạm trán chính thức đầu tiên của Lionel Messi với đội tuyển Anh của Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh bước vào trận đấu sau khi vượt qua Na Uy trong hiệp phụ nhờ màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham, trong khi Argentina tìm kiếm tấm vé vào bán kết sau chiến thắng khó khăn trước Thụy Sĩ ở tứ kết.

Trong cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ này, Lionel Scaloni có thể tung những tân binh ở hàng tiền vệ, với sự góp mặt của Paredes và Nico González để bù đắp sự mệt mỏi về thể lực, trong khi Thomas Tuchel vẫn giữ nguyên đội hình nòng cốt quen thuộc, chỉ có Quansah vắng mặt do án treo giò. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam) do trọng tài người Mỹ Ismail Elfath điều khiển.

Đội hình dự kiến ​​của Argentina và Anh:

Đội hình Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; Enzo, Paredes, Mac Allister, Nico González; Messi và Julián.

Đội hình Anh: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones, Konsa; Rice, E. Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane.