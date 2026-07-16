'Viên ngọc quý' D.O. của nhóm EXO thử sức với thể loại phim zombie

Đáp lại thông tin này, một nguồn tin từ công ty quản lý Blitzway Entertainment của Doh Kyung Soo cho biết: “Đây là một trong những dự án anh ấy đang xem xét”.

Dựa trên webtoon, We Are the Zombie lấy bối cảnh tại một trung tâm thương mại lớn bị đóng cửa do một loại virus không rõ nguồn gốc. Bộ phim kể về những người bị mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại, và thay vì chiến đấu với thây ma, câu chuyện tập trung vào cuộc sống thường nhật của những người bị mắc kẹt tại cùng một địa điểm, xoay quanh chủ đề phục hồi và hy vọng.

Theo thông tin, Doh Kyung Soo sẽ vào vai Kim In Jong, người vô tình bị cuốn vào một vụ việc thây ma sau khi đến trung tâm thương mại cùng bạn bè. Là một nhân vật làm nhiều công việc bán thời gian để kiếm sống, anh ghét những công việc phiền phức, nhưng lại sở hữu một nét quyến rũ ấm áp bất ngờ.

Do Kyung Soo, người ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm EXO năm 2012, đã liên tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực diễn xuất, bên cạnh sự nghiệp ca hát. Gần đây, Doh Kyung Soo đã gây ấn tượng trong vai phản diện Ahn Yo Han trong bộ phim gốc của Disney+, The Manipulated. Hiện, anh đang tham gia chương trình truyền hình thực tế mới GBRB: Farm Operation của đài tvN. Doh Kyung Soo cũng xác nhận sẽ trở lại với vai trò ca sĩ solo vào tháng Tám.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc Do Kyung Soo, người đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng ở nhiều thể loại, sẽ thể hiện tính cách như thế nào qua nhân vật Kim In Jong. Anh được kỳ vọng sẽ khắc họa một chàng trai trẻ chân thực, biết cách hóa giải xung đột giữa mọi người và xây dựng các mối quan hệ ngay cả trong hoàn cảnh khủng hoảng.