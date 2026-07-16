Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Những meme 'viral': Messi khiến Kane khóc

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Argentina đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Anh, vượt qua thế bị dẫn trước 1-0 ở những phút cuối cùng để giành chiến thắng 2-1 và giành vé vào chung kết 'World Cup 2026' lần thứ hai liên tiếp.

Tài năng xuất chúng của Lionel Messi lại một lần nữa tỏa sáng, chứng tỏ vai trò quyết định với hai pha kiến ​​tạo giúp Lautaro Martínez và Enzo Fernández ghi bàn ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Trên mạng xã hội, những câu chuyện meme Harry Kane và toàn bộ đội tuyển Anh lan truyền chóng mặt, khi họ một lần nữa không thể lọt vào chung kết.

kane-1.jpg
"CHÀO MỪNG HARRY KANE GIA NHẬP ĐỘI! Cảm ơn Tuchel vì điều đó". (Nguồn: @Rudriguo)
Trận đấu giữa Anh- Argentina (Nguồn: @MurciaConLimon)
hnte9b-wqaa0xsg.jpg
"Một người bạn lúc hoạn nạn quả thật là một người bạn tốt". (Nguồn: @OrbitX90)
hntfbe8xsaeu1s9.jpg
"Để anh đưa các chú về nhà" (nguồn: @OrbitX90)
Tuệ Nghi
#Chiến thắng nghẹt thở của Argentina #Vai trò của Lionel Messi #Meme và phản ứng mạng xã hội #Trận đấu Anh-Argentina #Hành trình vào chung kết World Cup 2026

Xem thêm

Chủ đề

CÂU CHUYỆN BỐN PHƯƠNG

CÂU CHUYỆN BỐN PHƯƠNG

Cùng chuyên mục