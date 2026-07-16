Những meme 'viral': Messi khiến Kane khóc

SVO - Argentina đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Anh, vượt qua thế bị dẫn trước 1-0 ở những phút cuối cùng để giành chiến thắng 2-1 và giành vé vào chung kết 'World Cup 2026' lần thứ hai liên tiếp.

Tài năng xuất chúng của Lionel Messi lại một lần nữa tỏa sáng, chứng tỏ vai trò quyết định với hai pha kiến ​​tạo giúp Lautaro Martínez và Enzo Fernández ghi bàn ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Trên mạng xã hội, những câu chuyện meme Harry Kane và toàn bộ đội tuyển Anh lan truyền chóng mặt, khi họ một lần nữa không thể lọt vào chung kết.

"CHÀO MỪNG HARRY KANE GIA NHẬP ĐỘI! Cảm ơn Tuchel vì điều đó". (Nguồn: @Rudriguo)

Trận đấu giữa Anh- Argentina (Nguồn: @MurciaConLimon)

"Một người bạn lúc hoạn nạn quả thật là một người bạn tốt". (Nguồn: @OrbitX90)