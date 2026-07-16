Tây Ban Nha vs Argentina: Trận chung kết trong mơ của 2 nhà vô địch châu lục

SVO - Trận đấu tranh chức vô địch sẽ chứng kiến nhiều cột mốc chưa từng có. Hai nhà vô địch châu lục sẽ đối đầu nhau.

Trận chung kết World Cup 2026 đã được xác định và hứa hẹn sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá. Tây Ban Nha và Argentina sẽ tranh tài cho chức vô địch World Cup lần đầu tiên, một cuộc đối đầu chưa từng có tiền lệ, quy tụ hai đội bóng đang trải qua những thời khắc huy hoàng nhất trong lịch sử và sẽ tìm cách viết nên một chương mới tại giải đấu quan trọng nhất của FIFA.

Ngoài khía cạnh thể thao, trận đấu này còn phá vỡ xu hướng lịch sử. Đây là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch Copa América đối đầu nhau tranh cúp vô địch thế giới.

Một trận chung kết đầy kỷ lục và cột mốc

Trận đấu này cũng sẽ là trận chung kết thứ chín giữa một đội bóng châu Âu và một đội bóng Nam Mỹ. Hơn nữa, đây sẽ chỉ là trận chung kết toàn đội nói tiếng Tây Ban Nha thứ hai, sau trận chung kết đáng nhớ năm 1930, khi Uruguay đánh bại Argentina 4-2 trong kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Giải đấu năm 2026 cũng sẽ tiếp tục duy trì sự thống trị của châu Âu và Nam Mỹ tại giải đấu này. Chỉ có 13 đội từng lọt vào chung kết World Cup, và nhà vô địch mới sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh lịch sử này: Nếu Tây Ban Nha thắng, châu Âu sẽ đạt 13 danh hiệu; nếu Argentina nâng cao chiếc cúp, Nam Mỹ sẽ đạt 11 danh hiệu.

Nguồn: EFE

Tây Ban Nha hướng đến danh hiệu thứ hai và Argentina nhắm đến danh hiệu thứ tư

Tây Ban Nha tham dự trận chung kết World Cup này là lần thứ hai. Lần đầu tiên là tại Nam Phi năm 2010, khi họ đánh bại Hà Lan để giành danh hiệu World Cup duy nhất trong lịch sử. Giờ đây, 16 năm sau, họ sẽ cố gắng duy trì kỷ lục bất bại tại các trận chung kết World Cup.

Trong khi đó, Argentina tham dự trận chung kết World Cup này là lần thứ sáu. Đội tuyển Albiceleste đã giành chức vô địch vào các năm 1978, 1986 và 2022, đồng thời về nhì vào các năm 1930, 1990 và 2014. Hơn nữa, họ sẽ lặp lại một kỳ tích mà họ chỉ đạt được một lần trước đó: Tham dự hai trận chung kết liên tiếp, như đã xảy ra giữa Mexico 1986 và Italy 1990, và giờ là giữa Qatar 2022 và World Cup 2026.

Một cuộc đối đầu sẽ mở rộng lịch sử các trận chung kết

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ là một cuộc chạm trán chưa từng có trong lịch sử World Cup và sẽ bổ sung vào danh sách các cặp đấu tranh chức vô địch. Cho đến nay, trận chung kết thường xuyên nhất là Argentina gặp Đức, với ba lần (1986, 1990 và 2014), tiếp theo là Brazil gặp Ý, được chơi hai lần (1970 và 1994).

Các trận chung kết còn lại đều là các trận đấu loại trực tiếp, vì vậy Tây Ban Nha và Argentina sẽ trở thành sự kết hợp thứ hai mươi khác nhau trong một trận chung kết World Cup. Thực tế này, kết hợp với trình độ mà cả hai đội đã thể hiện trong suốt giải đấu, khiến trận chung kết World Cup 2026 trở thành một trong những trận đấu hấp dẫn và mang tính sử thi nhất trong lịch sử giải đấu.