Nguyên Hà tái xuất với sở trường ballad, tích cực hỗ trợ các giọng ca trẻ

SVO - Nguyên Hà đang có khoảng thời gian trở lại V-pop một cách dày đặc sau thời gian lui về sinh con và chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ vừa có màn kết hợp với ca sĩ trẻ Trungg I.U trong ca khúc 'Dòng sông sao'.

Nguyên Hà từ lâu đã là một trong những giọng ca ballad được yêu thích của làng nhạc Việt nhờ chất giọng nhẹ nhàng và giàu tự sự. Giọng ca này toả sáng với loạt "bản hit" như Xin lỗi, Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở, Nhắm mắt thấy mùa Hè...

Sau đó, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và trở thành nhân tố thu hút khán giả. Tại chương trình, khán giả đã thấy một Nguyên Hà khác biệt, khi không còn là một giọng ca chỉ đứng yên hát ballad. Sự thay đổi này đã giúp Nguyên Hà ghi dấu một hình tượng phong cách và đa dạng hơn trong âm nhạc.

Sau chương trình, Nguyên Hà thông báo mang thai và lui về chăm sóc gia đình. Trong nửa đầu năm 2026, giọng ca này đang lấy đà trở lại V-pop. Vẫn giữ nguyên phong độ vốn có, nữ ca sĩ tiếp tục 'toả sáng' với những bản ballad kết hợp với các giọng ca trẻ. Đây dường như đang là mong muốn của Nguyên Hà, khi cô nâng đỡ và hỗ trợ các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng.

Gần nhất, Nguyên Hà đã kết hợp với Trungg I.U với bài hát Dòng sông sao. Đây là dự án âm nhạc đánh dấu màn hợp tác đầu tiên cùng nữ ca sĩ Nguyên Hà và "hit maker" này.

Trungg I.U có tên thật là Hồ Văn Trung. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ được biết đến qua nhiều "bản hit" như Em hát ai nghe, Sóng vỗ vỡ bờ, Nỗi đau ngây dại trong chương trình Anh trai say hi, Thuyền không bến đợi, Tình yêu buông tha cho chúng ta kết hợp cùng Lâm Bảo Ngọc.

Đối với Trungg I.U, Dòng sông sao còn là một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Anh chia sẻ, từ nhiều năm trước đã yêu thích giọng hát của Nguyên Hà. Sau khi bị chinh phục bởi ca khúc Nhắm mắt thấy mùa Hè, anh luôn hy vọng sẽ có ngày được sáng tác và song ca cùng nữ ca sĩ.

Nguyên Hà với chất giọng bay bổng và da diết đã trở thành thương hiệu trong lòng công chúng. Còn Trungg I.U lại có khả năng sáng tác tốt, sở hữu màu giọng đẹp.

Sự kết hợp của hai nghệ sĩ này làm cho bài hát trở nên sâu lắng và nhiều ý nghĩa hơn. Và cũng đưa Nguyên Hà trở lại với nguyên bản âm nhạc vốn đã mang lại thành công cho cô.