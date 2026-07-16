Không gì cản nổi 'Điệp viên Kim'

SVO - Bộ phim 'Agent Kim Reactivated' ('Điệp viên Kim tái khởi động') của đài SBS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, lọt vào top 10 tại 72 quốc gia.

Bộ phim truyền hình SBS, Điệp viên Kim tái khởi động một lần nữa chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix, với sự dẫn dắt của nam chính So Ji Sub vào thành công quốc tế liên tục của loạt phim.

Theo bảng xếp hạng Tudum mới nhất của Netflix từ ngày 6 đến 12/7, Điệp viên Kim tái khởi động đứng đầu danh sách 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh hàng đầu toàn cầu.

Bộ phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình tổng thể của Netflix, bao gồm cả các phim tiếng Anh và không phải tiếng Anh, với 9,1 triệu lượt xem, một chỉ số được tính bằng cách chia tổng số giờ xem cho thời lượng của chương trình.

Bộ phim tiếp tục thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Sau khi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh hàng đầu toàn cầu trong tuần thứ hai sau khi phát hành, Điệp viên Kim tái khởi động hiện đã giữ vững vị trí dẫn đầu trong hai tuần liên tiếp.

Phạm vi toàn cầu của bộ phim cũng được mở rộng. Loạt phim đứng đầu tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Bolivia, Peru, Morocco, Oman và Philippines.

Tính cả các thị trường đó, Agent Kim Reactivated đã lọt vào Top 10 tại 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt thành tích mạnh mẽ tại Canada, Colombia, Pháp, Đức, Ý và Thụy Điển, cùng nhiều nước khác.

Dựa trên webtoon cùng tên, Agent Kim Reactivated là một bộ phim truyền hình hành động báo thù kể về một người cha 'bình thường' liều lĩnh mọi thứ để giải cứu cô con gái duy nhất của mình. Bộ phim đánh dấu vai diễn đầu tiên của So Ji Sub trong vai người cha của một cô con gái tuổi học sinh trung học. Sau khi con gái mất tích, nhân vật của anh đã bộc lộ những kỹ năng chết người mà anh đã giấu kín bấy lâu nay.

Trong khi đó, Teach You a Lesson xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix. Better Late Than Single Season 2 đứng vị trí số 8, còn Apartment Job đứng vị trí số 10.