'Wild Sing' trở lại Netflix

SVO - Bộ phim 'Wild Sing' và các bài hát K-pop 'gây sốt' của nó sẽ có mặt trên Netflix tại 190 quốc gia vào ngày 31/7.

Bộ phim hài Wild Sing sẽ có mặt trên Netflix vào ngày 31/7 để phát hành toàn cầu, mang các bài hát K-pop đình đám đến với khán giả ngoài Hàn Quốc. Phim đã ra mắt tại các rạp chiếu phim Hàn Quốc vào ngày 3/6.

Việc phát hành trên Netflix tiếp cận 190 quốc gia, với 32 ngôn ngữ phụ đề và 15 phiên bản lồng tiếng, một phạm vi bản địa hóa rộng lớn giúp bộ phim tiếp cận được đông đảo khán giả quốc tế ngay từ ngày đầu tiên.

Đạo diễn bởi Son Jae Gon, Wild Sing kể về một nhóm nhạc nam nữ từng là hiện tượng trong làng K-pop thời kỳ đầu, tan rã sau một sự cố, và có cơ hội tái hợp trên sân khấu hai thập kỷ sau đó. Nhóm nhạc nam nữ thế hệ đầu tiên hư cấu Triangle gồm có trưởng nhóm kiêm vũ công Hwang Hyun Woo (Kang Dong Won), trung phong kiêm giọng ca chính Byun Do Mi (Park Ji Hyun) và em út kiêm rapper Goo Sang Goo (Uhm Tae Goo).

Âm nhạc được thực hiện bởi một nhóm sản xuất K-pop được mời tham gia dự án, và các bài hát đã thu hút được khán giả trước cả khi phim ra mắt trên Netflix. Ca khúc đầu tay Love is của Triangle đã leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc ngay khi phát hành, và giai điệu cùng vũ đạo của nó đã tạo nên một trào lưu lan truyền thu hút người nghe ở mọi thế hệ.

Bài hát I Like You của Choi Sung Gon cũng đi theo con đường tương tự, lọt vào bảng xếp hạng và tạo ra một trào lưu riêng. Nhờ hai ca khúc này, bộ phim đã ra mắt với một nhạc phim đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng lượng khán giả.

Với các bài hát đã được lan truyền và phim dự kiến ​​ra mắt trên Netflix vào ngày 31/7, Wild Sing có cơ hội biến đà này thành một thành công toàn cầu.