TXT trở thành một trong những nhóm nhạc được xem nhiều nhất trong K-pop

SVO - Video âm nhạc 'Deja Vu' của Tomorrow X Together (TXT) đạt 100 triệu lượt xem, đánh dấu cột mốc 10 lần đạt được thành tích này của nhóm.

Video âm nhạc Deja Vu của Tomorrow X Together đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Video đạt được cột mốc này vào ngày 14/7, khoảng 4h24 chiều (giờ Hàn Quốc), trở thành video âm nhạc thứ mười của nhóm đạt được thành tích này.

Deja Vu là ca khúc chủ đề trong mini album thứ sáu của Tomorrow X Together, phát hành năm 2024. Bài hát pha trộn giữa sự giận dữ và nhạc rock emo vào âm thanh pop táo bạo, kết hợp giọng hát của nhóm với phần nhạc cụ mạnh mẽ.

Video âm nhạc này nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ cốt truyện như trong mơ và màn trình diễn đầy cảm xúc của các thành viên, truyền tải trọn vẹn chiều sâu cảm xúc của bài hát thông qua hình ảnh ấn tượng và cách kể chuyện chi tiết. Hướng đi nghệ thuật đó đã góp phần thúc đẩy lượt xem của video tăng đều đặn kể từ khi phát hành.

Cột mốc 100 triệu lượt xem là một trong những thành tích đáng nể của Tomorrow X Together, nhóm nhạc có lượng người hâm mộ MOA đã thúc đẩy sự phát triển của nhóm trên các nền tảng toàn cầu. Việc đạt được mười video âm nhạc với số lượt xem chín chữ số đã đưa họ trở thành một trong những nhóm nhạc được xem nhiều nhất trong K-pop.

Với đà phát triển vẫn đang tiếp tục trên phạm vi toàn cầu, người hâm mộ sẽ dõi theo để xem video nào của Tomorrow X Together sẽ vượt qua cột mốc tiếp theo.