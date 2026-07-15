TWS tiếp nối chuỗi thành công ngược của các nhóm thần tượng K-pop

Ca khúc đầu tay plot twist của TWS đã vượt mốc 200 triệu lượt stream tích lũy trên YouTube Music, một cột mốc đáng kinh ngạc sau hơn hai năm rưỡi kể từ khi bài hát ra mắt. Thành tích này cho thấy ca khúc đã trụ vững trong các bảng xếp hạng của nhóm nhạc thuộc Pledis Entertainment trong thời gian dài như thế nào.

Phát hành vào ngày 22/1/2024, plot twist đã thể hiện sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc. Ca khúc đã vượt mốc 100 triệu lượt stream vào tháng Bảy năm ngoái, sau đó tăng gấp đôi con số đó chỉ trong vòng một năm. Bài hát cũng giữ vững vị trí trên các bảng xếp hạng lớn của Hàn Quốc như Melon, Genie Music và Bugs mà không hề giảm một ngày nào kể từ khi phát hành, và trên Spotify, tính đến ngày 12/6, ca khúc đã đạt hơn 115,73 triệu lượt stream tích lũy, trở thành bài hát đầu tiên của nhóm vượt mốc 100 triệu lượt stream trên nền tảng này.

Ca khúc này nắm bắt được cảm giác lâng lâng, khó gọi tên của lần gặp gỡ đầu tiên, được thể hiện bằng phong cách tươi sáng mà TWS đã tạo nên dấu ấn riêng. Giai điệu vui tươi và vũ đạo đơn giản đã giúp giới thiệu concept "Boyhood Pop" của nhóm đến công chúng, và bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon năm 2024. Cả Billboard và NME đều xếp nó vào danh sách Những bài hát K-pop hay nhất năm 2024, trong đó Billboard gọi đây là "bài hát giúp TWS trở thành tân binh xuất sắc nhất năm 2024".

Hiện tại, nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên, 24/7:FOR:YOU. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu với các buổi biểu diễn từ ngày 28 đến 30/8, tại các thành phố Fukuoka, Hyogo và Kanagawa của Nhật Bản, trước khi đến Ma Cao, Bangkok, Singapore và Cao Hùng.

TWS cũng đang rất bận rộn tại Nhật Bản trong mùa Hè này. Họ sẽ phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai, SODA SODA, vào ngày 4/8 và sẽ xuất hiện trên chương trình âm nhạc Ongaku no Hi 2026 của đài TBS vào ngày 18/8, cùng với một loạt các sân khấu lễ hội.