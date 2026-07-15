'K World Dream Awards' 2026 lộ thêm dàn line-up

Lễ trao giải 2026 K World Dream Awards đã công bố danh sách nghệ sĩ tham gia lần thứ hai, bổ sung thêm bốn nhóm nhạc nữ đến từ những thời kỳ rất khác nhau của K-pop: Nhóm nhạc kỳ cựu SeeYa, nhóm nhạc nữ QWER, nhóm tân binh ILLIT và nhóm nhạc RESCENE đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Chương trình, đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập, sẽ diễn ra vào ngày 27/8 tại KINTEX ở Goyang.

SeeYa đến với lễ trao giải sau khi trở lại hoạt động nhóm đầy đủ khoảng 15 năm. Album đầy đủ thứ tư của họ, First, Again, phát hành vào tháng Năm, đã đưa các ca khúc của nhóm trở lại các bảng xếp hạng lớn cùng với những bản hit kinh điển như Shoes, Scent of a Woman, Love's Greetings và Crazy Love Song.

QWER đã tạo nên một loạt hit, bao gồm Discord, T.B.H, My Name is Clear, Tears và Ceremony, khẳng định vị thế là một nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên, nhóm đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản, với Warner Music Japan, trong ca khúc SHOW DOWN, bài hát chủ đề mở đầu cho bộ anime Tomb Raider King.

ILLIT tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài nhờ mini album thứ tư, trong khi RESCENE đã mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua một chuỗi thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng. Ca khúc chủ đề trong mini album đầu tiên của họ, Love Attack đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100 gần hai năm sau khi phát hành, nhờ vào nội dung lan truyền trên mạng có sự góp mặt của thành viên Won, giúp nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng thương hiệu và các chương trình truyền hình. Ca khúc phụ Pretty Girl cũng thu hút sự chú ý trở lại.

Bốn nhóm nhạc này sẽ tham gia vào dàn nghệ sĩ đã có ATEEZ, P1Harmony, RIIZE, AHOP và N.D.er. Hai MC kỳ cựu Jeon Hyun Moo và Jang Do Yeon sẽ dẫn chương trình năm thứ tư liên tiếp.

Người hâm mộ cũng có tiếng nói trong đêm trao giải. Các giải thưởng về mức độ nổi tiếng ở bốn hạng mục: Nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ, nghệ sĩ solo nam và nghệ sĩ solo nữ, được quyết định bởi số phiếu bầu thông qua nền tảng dành cho người hâm mộ, Fandor.