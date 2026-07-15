Tom Cruise 'lột xác' ngoạn mục trong 'Digger', 'ông hoàng kinh dị' Thái Lan tái xuất màn ảnh rộng

SVO - Phim 'Digger' mang đến một hình ảnh quá khác biệt so với các vai diễn trước giờ của 'siêu sao' màn ảnh Tom Cruise. Còn 'Công viên giải thoát' là một dự án tâm huyết và mới mẻ từ đạo diễn Mike Phontharis Chotkijsadarsopon.

Tom Cruise kết hợp với đạo diễn đoạt Oscar Alejandro G. Iñárritu

Điều gây bất ngờ lớn nhất của trailer chính là tạo hình hoàn toàn khác lạ của Tom Cruise. Không còn là hình ảnh người hùng hành động điển trai quen thuộc, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc bạc chải lệch, bụng phệ, gương mặt già nua cùng chất giọng miền Nam nước Mỹ để hóa thân thành Digger Rockwell.

Đây là một tỷ phú dầu mỏ quyền lực, người vô tình đẩy thế giới đến bờ vực của một thảm họa sinh thái và nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Giới phê bình lẫn khán giả đều đồng loạt nhận định đây là màn biến hóa ngoại hình ấn tượng nhất của Tom Cruise trong nhiều năm qua.

Khác với những màn rượt đuổi nghẹt thở hay các pha mạo hiểm đã trở thành thương hiệu của nam tài tử, Digger được giới thiệu là một tác phẩm pha trộn giữa hài đen, chính kịch và châm biếm xã hội.

Trailer mở đầu bằng cuộc sống xa hoa của Digger Rockwell trước khi nhanh chóng chuyển sang bầu không khí hỗn loạn, nơi nhân vật chính phải tìm mọi cách chứng minh mình là "vị cứu tinh của nhân loại" sau khi chính dự án của ông gây ra thảm họa toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Tom Cruise hợp tác cùng đạo diễn từng đoạt hai giải Oscar Alejandro G. Iñárritu. Theo chia sẻ của Cruise, đây là dự án ông đã mong muốn thực hiện từ nhiều năm trước và là một trong những vai diễn thử thách nhất sự nghiệp.

Đạo diễn Iñárritu cũng dành nhiều lời khen cho Cruise và luôn tin nam tài tử có thể mang đến một màn trình diễn hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde và Emma D'Arcy.

'Dàn sao' thần tượng Thái Lan cùng bước vào cơn ác mộng kinh dị

Bộ phim kinh dị Công viên giải thoát công bố poster và trailer chính thức, đồng thời giới thiệu dàn diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Thái Lan. Lấy cảm hứng từ một công viên nước bỏ hoang có thật tại Chiang Mai, phim đưa khán giả vào không gian u ám. Tại đây, một nhóm học sinh phải đối mặt với thế lực bí ẩn, biến khu vui chơi từng là thiên đường giải trí thành “địa ngục” không lối thoát.

Bên cạnh câu chuyện gây tò mò khi lấy cảm hứng từ địa điểm ma ám có thật, Công viên giải thoát còn thu hút sự chú ý khi được cầm trịch bởi đạo diễn Mike Phontharis Chotkijsadarsopon.

Đây là “ông hoàng kinh dị Thái Lan” đứng sau nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh xứ Chùa Vàng. Anh khởi đầu sự nghiệp với vai trò giám đốc mỹ thuật và thiết kế sản xuất, trước khi chuyển hướng sang đạo diễn.

Mike nhanh chóng khẳng định vị thế với hàng loạt tác phẩm thành công cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Nổi bật nhất là loạt phim Pee Nak kéo dài từ năm 2019 đến 2026, với tổng cộng 5 phần, trở thành một trong những thương hiệu kinh dị hài ăn khách nhất của Thái Lan. Bên cạnh đó, Hoon payon do Mike đạo diễn cũng từng để lại dấu ấn với khán giả Việt Nam, khi ra mắt vào năm 2023.

Trở lại với Công viên giải thoát, Mike Phontharis Chotkijsadarsopon tiếp tục phát huy thế mạnh xây dựng bầu không khí u ám với những màn hù dọa giàu tính điện ảnh nhưng cũng được cài cắm nhiều mảng miếng hài hước đặc trưng, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm kinh dị vừa căng thẳng, vừa giải trí.

Không chỉ quy tụ ê kíp giàu kinh nghiệm, phim còn sở hữu dàn diễn viên trẻ đang được yêu thích tại Thái Lan gồm: Fourth Nattawat, Yorch Yongsin, Jay Sorathon, Garto Pannawit, Zen Jaturawich và Toey Worapat Pakphatphornpob. Công viên giải thoát hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, cùng những màn phối hợp ăn ý trong hành trình sinh tồn đầy kịch tính.