'Nhất' đội tuyển Na Uy và Haaland

SVO - Đội tuyển quốc gia Na Uy trở về trong vinh quang giữa sự hộ tống của máy bay chiến đấu và 100.000 cổ động viên trong lần đầu tiên lọt vào tứ kết 'World Cup'.

Máy bay chiến đấu hộ tống, và đám đông hơn 100.000 người đã vỡ òa trong tiếng reo hò. Hành trình trở về của đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup, ngoạn mục đến nỗi cụm từ "trở về chiến thắng" không đủ để diễn tả.

Na Uy đã lọt vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. Mặc dù không thể tiến vào bán kết, để thua Anh 1-2, sau một trận đấu quyết liệt trong hiệp phụ, họ đã thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ tại vòng chung kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm, kể từ World Cup 1998 tại Pháp. Đáng chú ý, họ đã đánh bại Brazil, quốc gia sở hữu nhiều danh hiệu World Cup nhất, với tỷ số 2-1 ở vòng 16 đội. Có thể nói, chuyến trở về của đội tuyển quốc gia khi đạt được những thành tích xuất sắc trở nên đặc biệt là điều dễ hiểu.

Khi chiếc máy bay chở đội tuyển tiến vào không phận Na Uy, nó đã được các máy bay chiến đấu của Không quân Na Uy hộ tống. Một video ghi lại cảnh các cầu thủ và ban huấn luyện nhìn các máy bay chiến đấu qua cửa sổ thậm chí còn được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Oslo, một nghi lễ chào đón truyền thống đã diễn ra, bắt đầu bằng màn phun nước từ xe cứu hỏa. Sau đó, các cầu thủ di chuyển đến Cung điện Hoàng gia để trò chuyện với Quốc vương Harald V, và sau đó xuất hiện từ cung điện theo đội hình để chào đón người hâm mộ. Hơn 100.000 người đã tập trung tại Quảng trường Cung điện Hoàng gia ở Oslo, mặc dù đó là chiều thứ Hai theo giờ địa phương.

Bắt đầu với tiếng trống do Thái tử Haakon Magnus, người thừa kế ngai vàng Na Uy, trình diễn, các cầu thủ đã chia sẻ niềm vui của phép màu tứ kết World Cup với trăm nghìn người hâm mộ bằng cách thực hiện nghi thức "chèo thuyền Viking", vốn đã trở thành biểu tượng cổ vũ của Na Uy trong suốt giải đấu.

Tuy nhiên, Erling Haaland (Manchester City) đã không thể tham dự buổi lễ. Haaland là cầu thủ chủ chốt dẫn dắt đội tuyển Na Uy vào tứ kết với 7 bàn thắng tại giải đấu. Do chuyến bay từ Mỹ bị hoãn 4 tiếng, Haaland phải nối chuyến sau khi trở về nước, vì vậy anh không thể tham gia phần sau của sự kiện, bao gồm cả nghi thức chèo thuyền.

Sau đó, đội tuyển tiếp tục diễu hành qua trung tâm thành phố Oslo trên một chiếc xe buýt mui trần, thường được sử dụng cho các cuộc diễu hành ô tô. Buổi lễ chào đón vẫn tiếp tục, ngay cả sau khi Mặt trời lặn.

Các cầu thủ không giấu được niềm vui trước sự chào đón nồng nhiệt. Đội trưởng Martin Ødegaard (Arsenal) nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Na Uy NRK: “Không ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng như thế này. Tôi không thể tin cả đất nước đang cổ vũ cho chúng tôi. Thật sự tuyệt vời!”.