NCT 127 tái khởi động sau khi gia hạn hợp đồng

Cả bảy thành viên của NCT 127 đã gia hạn hợp đồng với SM Entertainment. Công ty đã xác nhận vào ngày 15/7/2026 rằng, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo và Haechan sẽ tiếp tục gắn bó với công ty, một quyết định được cả nhóm cùng đưa ra dựa trên tình cảm gắn bó và niềm tin vào công ty.

SM Entertainment đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên và người hâm mộ trong thông cáo báo chí, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động trong tương lai của nhóm. Việc gia hạn hợp đồng này giúp NCT 127 giữ nguyên đội hình hiện tại khi bước sang kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong thập kỷ qua, NCT 127 đã xây dựng được hàng loạt bản hit trên bảng xếp hạng và lượng fan toàn cầu, với những ca khúc như Fire Truck, Cherry Bomb, Kick It và 2 Baddies định hình phong cách âm nhạc và danh tiếng về những màn trình diễn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng của nhóm.

Với các hợp đồng đã được ký kết, nhóm đã có một lịch trình dày đặc phía trước. Album dài thứ bảy của họ dự kiến ​​sẽ được phát hành vào ngày 24/8/2026.

Album sẽ được tiếp nối bởi chuyến lưu diễn thứ năm của nhóm, NEO CITY – THE REDLINE. Chuyến lưu diễn sẽ mở màn với ba buổi diễn, từ ngày 18 đến 20/9/2026, tại KSPO DOME ở Seoul, trước khi đến các thành phố khác trên khắp châu Á, mang đến cho người hâm mộ một chuỗi các buổi biểu diễn âm nhạc mới và những màn trình diễn trực tiếp để khép lại năm kỷ niệm.