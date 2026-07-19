Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Marketing Trịnh Ngọc Huyền đến 'Hoa hậu Việt Nam 2026' để 'phá bỏ' giới hạn của bản thân

SVO - Đến với ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’, Hoa khôi Trịnh Ngọc Huyền mong muốn học hỏi để phát triển thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới. Đồng thời, nữ sinh gen Z còn hy vọng sẽ ‘phá vỡ’ các giới hạn của bản thân khi tham gia cuộc thi.

Trịnh Ngọc Huyền (sinh năm 2007) hiện đang theo học ngành học Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Tài chính – Marketing. Ngoài giành được danh hiệu Hoa khôi của trường, Ngọc Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, như làm Đại sứ chiến dịch Xuân tình nguyện của trường, Đại sứ Mùa Hè Xanh, sáng lập dự án thiện nguyện Người với người. Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Marketing, Trịnh Ngọc Huyền đã có những chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam về lý do cô chọn ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Điều gì khiến Trịnh Ngọc Huyền muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2026?

Mình từng đọc được câu nói của André Gide: “Con người không thể khám phá những đại dương mới nếu không đủ can đảm rời khỏi bờ”. Điều khiến mình muốn thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gói gọn trong hai chữ “chinh phục”. Trước đây, mình luôn nghĩ, bản thân không phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp. Mình từng tự ti, cho rằng mình chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ giỏi và cũng chưa đủ nổi bật như nhiều người khác.

Bước vào môi trường đại học, cơ duyên đã đưa mình đến với cuộc thi Miss & Mister UFM 2025. Cuộc thi không chỉ giúp mình trưởng thành về kỹ năng, sự tự tin và bản lĩnh, mà còn khiến mình nhận ra giới hạn lớn nhất của mỗi người không nằm ở năng lực, mà nằm ở những định kiến mình tự đặt ra cho bản thân.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, mình vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi và chinh phục. Mình mong muốn được bước lên một sân khấu lớn hơn để tiếp tục hoàn thiện bản thân, lan tỏa hình ảnh của một cô gái trẻ dám ước mơ, dám hành động và dám vượt qua những giới hạn. Với mình, điều ý nghĩa nhất của một cuộc thi sắc đẹp không chỉ là chiếc vương miện, mà là hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Và Huyền sẽ mang đến điều gì khi tham gia cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này?

Điều mình muốn mang đến cuộc thi là sự chân thành, tinh thần cầu tiến và câu chuyện của một người từng nhiều lần nghi ngờ bản thân nhưng đã chọn bước ra khỏi “vùng an toàn”. Mình tin rằng, vẻ đẹp có sức lan tỏa nhất là vẻ đẹp tâm hồn, chỉ cần đủ dũng cảm để bắt đầu, mỗi người đều có thể viết nên câu chuyện của riêng mình. Nếu có cơ hội đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, mình mong muốn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, nhân ái và luôn sống có trách nhiệm, có ích với cộng đồng.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cũng đến từ trường ĐH Tài chính - Marketing. Điều này truyền cảm hứng cho Huyền như thế nào khi bước vào cuộc thi?

Một sinh viên của trường ĐH Tài chính – Marketing như chị Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam thực sự là niềm tự hào rất lớn đối với mình và toàn thể sinh viên UFM. Điều truyền cảm hứng cho mình không chỉ là chiếc vương miện, mà là hành trình chị ấy đã đi qua. Điều đặc biệt mà chị Hà Trúc Linh đã mang lại cho mình là niềm tin. Là một sinh viên của UFM, mình cảm thấy rất tự hào khi ngôi trường của mình có một Hoa hậu Việt Nam truyền cảm hứng nhân ái và có ích đến cộng đồng.

Huyền có lo lắng khi mọi người so sánh bạn với Hoa hậu Hà Trúc Linh?

Ban đầu, mình cũng từng có những đắn đo khi quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam. Đặc biệt là đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đã để lại những dấu ấn rất đẹp trong lòng công chúng. Mình nghĩ, việc bị so sánh là điều khó tránh khỏi. Nhưng mình không áp lực vì điều đó. Ngược lại, đó là niềm tự hào vì mình được đặt cạnh những người phụ nữ tài năng và truyền cảm hứng.

Mình tin rằng, mỗi người đều có một hành trình và một màu sắc riêng. Chị Hà Trúc Linh có câu chuyện của chị, còn mình cũng sẽ có câu chuyện của mình. Mình không đến cuộc thi để trở thành bản sao của bất kỳ ai, mà đến để giới thiệu phiên bản chân thật nhất của chính mình.

Đến từ Gia Lai, Huyền sẽ mang đến câu chuyện "hương sắc văn hoá" gì của quê hương khi chủ đề cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là "Miền hương sắc"?

Là một cô gái đến từ Gia Lai, khi nghe chủ đề “Miền hương sắc”, mình nghĩ ngay đến quê hương. Gia Lai không chỉ có núi rừng hùng vĩ, những đồi cà phê bạt ngàn, cánh rừng cao su, hay Biển Hồ thơ mộng, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đó là không gian văn hóa cồng chiêng, những điệu xoang, những lễ hội truyền thống và tinh thần gắn kết cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Với mình, đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của “Miền hương sắc”. Mỗi vùng đất đều có vẻ đẹp riêng và khi những vẻ đẹp ấy được kết nối, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một Việt Nam phong phú và đầy sức sống. Mình mong muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam một “Miền hương sắc” rất riêng của Gia Lai. Nơi vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với vẻ đẹp của con người.

Mình hy vọng, thông qua hành trình này, nhiều người sẽ biết đến Gia Lai không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là vùng đất của văn hóa, của bản sắc và của những con người luôn gìn giữ những giá trị truyền thống, đồng thời sẵn sàng đón nhận sự đổi mới để cùng nhau phát triển. Đó cũng là “Miền hương sắc” mà mình tự hào được mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cảm ơn Hoa khôi Trịnh Ngọc Huyền!