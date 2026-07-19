Tương lai của nữ sinh vừa tốt nghiệp, Lý Tư Đồng một bước 'toả sáng' nhờ 'Dear You'

Khi bộ phim Dear You (tên tiếng Việt: Thư tình gửi ngoại), một câu chuyện về sự di cư bằng tiếng Triều Châu, với kinh phí thấp, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất Trung Quốc vào cuối mùa Xuân và đầu mùa Hè, nữ diễn viên chính Lý Tư Đồng, người đóng vai Tạ Nam Chi mới chỉ là một nữ sinh 22 tuổi đang theo học ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông.

Cô từ một người hoàn toàn mới vào nghề đã trở thành nữ diễn viên chính trong một bộ phim ăn khách, có doanh thu 1,4 tỷ nhân dân tệ (kinh phí là 14 triệu nhân dân tệ), trở thành nữ diễn viên đầu tiên sau năm 2000 đạt doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ nhân dân tệ cho một bộ phim duy nhất. Sự nổi tiếng của cô được ngành công nghiệp điện ảnh xem là một minh chứng tích cực cho logic "ưu tiên khách hàng", cung cấp một mô hình đột phá quý giá cho vô số diễn viên trẻ đầy tham vọng.

Không chỉ người Triều Châu đồng cảm với bộ phim, hồi tưởng lại những kỷ niệm gia đình liên quan đến cuộc sống xa xứ và những lá thư gửi tiền gọi là qiaopi, mà giới trẻ Trung Quốc trên khắp cả nước cũng xúc động trước câu chuyện.

Sự nổi lên như vũ bão của Lý Tư Đồng không phải là do may mắn, mà là một thành công hoàn toàn phù hợp với tinh thần thời đại và những điểm yếu của ngành công nghiệp điện ảnh. Cô không được đào tạo bài bản hay có sự hỗ trợ tài chính, nhưng lại nổi bật với cách tiếp cận độc đáo.

Đạo diễn Lam Hồng Xuân đã tìm kiếm nữ diễn viên lần đầu đóng phim này trên mạng xã hội, sau khi được cho là đã phỏng vấn hơn 1.000 phụ nữ trẻ cho vai diễn. Không hài lòng với những buổi thử vai ban đầu, ông và nhóm tuyển chọn diễn viên đã tìm kiếm trên một nền tảng video ngắn những "phụ nữ địa phương 20 tuổi đến từ Triều Sán", và đã thành công trong việc huấn luyện thuật toán để đề xuất Tạ Nam Chi lý tưởng. Ở đó, họ đã tìm thấy Lý Tư Đồng. Đội ngũ sản xuất đã gửi cho cô vài tin nhắn. Ban đầu, Lý Tư Đồng nghĩ đó là một trò lừa đảo, nhưng họ đã thuyết phục được cô về tính xác thực của nó. Cha mẹ cô cũng đi cùng cô đến buổi thử vai, vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Lý Tư Đồng lúc đó cho biết, cô đã xúc động đến rơi nước mắt trước câu chuyện và “cố gắng kìm nén nước mắt” trong suốt buổi thử vai.

Lý Tư Đồng chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, và diễn xuất của cô được khen ngợi là "chỉ có sự chân thành, không có kỹ thuật". Phong cách diễn xuất "phá vỡ khuôn mẫu" này hoàn toàn đáp ứng được sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ của khán giả hiện nay với lối diễn xuất đồng nhất và rập khuôn.

Lấp đầy những khoảng trống kinh nghiệm bằng nỗ lực phi thường của một sinh viên xuất sắc: Đối mặt với một vai diễn phức tạp trải dài suốt nửa cuộc đời, Lý Tư Đồng không hề có lối tắt. Cô đã sử dụng tư duy lý trí của ngành tài chính để "phân tích" nhân vật, diễn giải sự bảo vệ của Tạ Nam Chi như một "khoản đầu tư tình cảm dài hạn".

Để gần gũi hơn với vai diễn, cô đã tìm hiểu sâu về văn hóa kiều hối của người Hoa ở Triều Sán và học cách làm bánh gạo truyền thống. Cho cảnh viết thư về nhà, cô đã dậy lúc 4h sáng mỗi ngày để luyện thư pháp suốt 4 tiếng đồng hồ và để thể hiện sự chân thực của cơn đói, cô đã thực sự nhịn đói 12 tiếng.

Khi sự nổi tiếng bất ngờ đến với mình, Lý Tư Đồng đã thể hiện sự điềm tĩnh vượt xa tuổi tác. Cô không vội vàng ký hợp đồng với công ty hay đàm phán các thỏa thuận kinh doanh, mà kiên quyết hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trước, thậm chí còn lên kế hoạch học diễn xuất một cách bài bản: "Những chủ đề nóng hổi chỉ là nhất thời. Có những tác phẩm tốt trong tay mới là thứ giá trị thực sự". Sự điềm tĩnh này đã giúp cô giữ gìn được những "ước mơ ban đầu" quý giá nhất của mình giữa cơn bão danh vọng.

Liệu chỉ vì nơi xuất thân mà có thể hủy hoại cuộc đời một 'ngôi sao trẻ'?

Sau thành công vang dội của bộ phim, nữ diễn viên 22 tuổi này cuối cùng cũng có được hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Thật không may, niềm vui này không kéo dài. Lý Tư Đồng đã bị bắt nạt trên mạng vì giữ im lặng về vụ việc ngược đãi chó ở quê nhà mà không phải cô là thủ phạm. Vụ việc bắt nguồn từ một vụ ngược đãi chó ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Nạn nhân là một con chó hoang mẹ tên "Wangwang" và ba con chó con khoảng hai tuần tuổi. Vào ngày 28/6, bốn thiếu niên dưới 14 tuổi đã vây quanh và dùng gậy gỗ dài đánh đập dã man chó mẹ và đàn con.

Vụ việc leo thang và vào ngày 30/6, chính quyền địa phương đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này. Tuy nhiên, vì cả bốn thủ phạm đều dưới 14 tuổi, chúng đã được đưa đến một trường học đặc biệt để giáo dục và phục hồi chức năng, và không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra do tuổi tác của chúng. Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ lan rộng khắp cả nước, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cái mác "trẻ vị thành niên" có đang che chở cho hành vi bạo lực này hay không và kêu gọi ban hành luật bảo vệ động vật nhanh chóng. Nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng.

Sau đó, cư dân mạng giận dữ cần một 'lối thoát', họ hướng sự tức giận đến Lý Tư Đồng, bởi vì cô ấy đến từ Yết Dương. Logic của dư luận rất đơn giản và tàn nhẫn: Nếu bạn đến từ Yết Dương, bạn phải lên tiếng về những gì đã xảy ra ở quê hương mình. Nhưng được biết, vì cô ấy không lên tiếng và thậm chí còn "xóa" các bình luận liên quan (một số cư dân mạng chỉ ra rằng, nhiều bình luận đã bị hệ thống tự động chặn), nên phong trào tẩy chay nhanh chóng leo thang. Mọi người tràn ngập phần bình luận của thương hiệu, yêu cầu họ thay thế người phát ngôn. Cuối cùng, thương hiệu đã sa thải Lý Tư Đồng.

Vào thời điểm này, dư luận bắt đầu lên tiếng bênh vực cô, cho rằng cô gái đã lay động biết bao người bằng màn trình diễn tuyệt vời đã đánh mất cơ hội quý giá chỉ vì cô không làm gì sai. Những người lên tiếng cho rằng, người phải gánh chịu sự giận dữ là một nữ diễn viên trẻ hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc. Cô không ngược đãi động vật, cũng không bảo vệ kẻ gây ra tội ác; cô chỉ tình cờ đến từ cùng một nơi với kẻ ngược đãi. Khi sự giận dữ cần một mục tiêu cụ thể, cô trở thành người "gần gũi và dễ nhắm đến nhất".

Các nhà phê bình cho rằng, mặc dù người nổi tiếng có trách nhiệm xã hội, điều này không đồng nghĩa với việc họ phải công khai đứng về một phía trong mọi sự kiện xã hội. Việc đánh đồng sự im lặng với việc dung túng cho hành vi sai trái là một hình thức "tống tiền đạo đức" nguy hiểm.

Dư luận bày tỏ sự cảm thông với Lý Tư Đồng, cho rằng thật đáng buồn khi toàn bộ vụ việc lại vô lý đến vậy. Xét cho cùng, cô chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, được công nhận nhờ những tác phẩm chân thành, nhưng lại chưa biết cách tự bảo vệ mình trong một cơn bão truyền thông. Giờ đây, thủ phạm vẫn lẩn trốn, thương hiệu đã tránh được rủi ro, cư dân mạng đã trút giận, và chỉ có Lý Tư Đồng là người phải chịu đựng tất cả, trong khi cô không làm gì sai. Đây là khía cạnh đáng buồn nhất, trong thời đại này, đôi khi chỉ cần xuất thân của một người cũng đủ để hủy hoại họ.