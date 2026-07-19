Tương lai nào cho 'hydration breaks' sau 'World Cup 2026 '?

SVO - Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA kiêm huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger cho biết, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ xem xét lại tương lai của các giờ nghỉ giải lao để uống nước sau 'World Cup 2026'.
Những quãng nghỉ để uống nước đã khiến một số huấn luyện viên và cầu thủ khó chịu, đồng thời gây phẫn nộ cho rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, khi các đài truyền hình tranh thủ chèn thêm nhiều quảng cáo trong mỗi lần tạm dừng trận đấu. Ngoài ra, cũng có những thay đổi về động lực trên sân sau những lần tạm dừng trận đấu đó.
Khi được hỏi về những giờ nghỉ để uống nước, Wenger cho biết: “Đôi khi, mọi người không thích điều đó và chúng ta phải phân tích sau World Cup xem tác động của nó như thế nào. Tôi không thấy nó làm thay đổi kết quả của các trận đấu. Nhưng chúng tôi ở đây để phục vụ những người xem bóng đá và chúng tôi sẽ đưa ra kết luận sau giải đấu. Trong một số trận đấu, điều đó thực sự cần thiết và vì chúng tôi không muốn tạo ra sự khác biệt trong cách điều hành toàn bộ giải đấu nên chúng tôi đã quyết định thực hiện điều đó ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng sau giải đấu”.
Trong khi đó, Wenger cho biết, việc mở rộng từ 32 đội lên 48 đội cho World Cup năm nay là một thành công: “Trước khi bắt đầu, điều đó đã bị đặt câu hỏi nhưng chúng tôi nhận thấy rằng, về mặt đạo đức, điều đó là cần thiết để tạo cơ hội cho nhiều đội hơn. Tôi tin chắc đó là quyết định đúng đắn và là một thành công lớn".