Tương lai nào cho 'hydration breaks' sau 'World Cup 2026 '?

Những quãng nghỉ để uống nước đã khiến một số huấn luyện viên và cầu thủ khó chịu, đồng thời gây phẫn nộ cho rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, khi các đài truyền hình tranh thủ chèn thêm nhiều quảng cáo trong mỗi lần tạm dừng trận đấu. Ngoài ra, cũng có những thay đổi về động lực trên sân sau những lần tạm dừng trận đấu đó.

Khi được hỏi về những giờ nghỉ để uống nước, Wenger cho biết: “Đôi khi, mọi người không thích điều đó và chúng ta phải phân tích sau World Cup xem tác động của nó như thế nào. Tôi không thấy nó làm thay đổi kết quả của các trận đấu. Nhưng chúng tôi ở đây để phục vụ những người xem bóng đá và chúng tôi sẽ đưa ra kết luận sau giải đấu. Trong một số trận đấu, điều đó thực sự cần thiết và vì chúng tôi không muốn tạo ra sự khác biệt trong cách điều hành toàn bộ giải đấu nên chúng tôi đã quyết định thực hiện điều đó ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng sau giải đấu”.

Bên cạnh cuộc hội ngộ thế kỷ giữa Yamal và Messi thì câu chuyện về mối quan hệ gắn bó giữa hai huấn luyện viên của trận chung kết "World Cup" sắp tới hấp dẫn không kém gì chính trận đấu. Khi huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina ngồi trong lớp học huấn luyện ở Madrid năm 2017, ông chỉ là một học viên bình thường đang theo học để lấy bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp UEFA Pro Licence. Người thầy của ông ngày hôm đó là Luis De La Fuente của Tây Ban Nha. Gần một thập kỷ sau, thầy và trò gặp lại nhau trên sân khấu lớn nhất của bóng đá.

Marc Cucurella và Enzo Fernández, từ chinh phục thế giới cùng Chelsea đến tranh tài để giành vinh quang tuyệt đối tại "Club World Cup". Hai người đã cùng nhau chia sẻ danh hiệu "Club World Cup" đúng một năm trước và giờ đây đối đầu nhau trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina trên cùng một sân khấu.

Trong khi đó, Wenger cho biết, việc mở rộng từ 32 đội lên 48 đội cho World Cup năm nay là một thành công: “Trước khi bắt đầu, điều đó đã bị đặt câu hỏi nhưng chúng tôi nhận thấy rằng, về mặt đạo đức, điều đó là cần thiết để tạo cơ hội cho nhiều đội hơn. Tôi tin chắc đó là quyết định đúng đắn và là một thành công lớn".