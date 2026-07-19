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ILLIT phá vỡ kỷ lục cá nhân

Tuệ Nghi
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SVO - MV 'It's Me' của ILLIT trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất của nhóm.

ILLIT đang chứng minh sức mạnh vững chắc của một nhóm nhạc nữ toàn cầu đang nổi, vượt xa định kiến ​​"siêu tân binh", bằng việc đạt mốc 100 triệu lượt xem với MV It's Me, 'gây bão' trên hệ sinh thái video ngắn toàn cầu.

Theo BELIFT LAB, vào khoảng 15h14 ngày 18/7 (giờ Hàn Quốc), video âm nhạc cho ca khúc chủ đề It's Me của ILLIT đã vượt qua 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành video âm nhạc thứ hai của nhóm đạt được thành tích này sau ca khúc đầu tay Magnetic.

ILLIT ban đầu phát hành It's Me vào ngày 30/4 lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), có nghĩa là mất khoảng 78 ngày, 21 giờ và 14 phút để đạt được cột mốc này.

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It's Me hiện là video âm nhạc đạt mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất của ILLIT, phá vỡ kỷ lục trước đó là 86 ngày, 17 giờ và 30 phút do Magnetic thiết lập hai năm trước.

Cốt lõi của thành công nhanh chóng này nằm ở việc sản xuất nội dung sống động và độc đáo của It's Me. Bên cạnh video âm nhạc, thành công còn đến từ việc liên tục đăng tải các nội dung ngắn vui tươi và phong cách, giống như một đoạn quảng cáo được dàn dựng tốt, thu hút sự "xem" và tham gia tự phát từ người nghe trên toàn thế giới.

Thành tích hàng trăm triệu lượt xem này cũng giúp ca khúc trụ vững trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu trong thời gian dài. Chứng minh sức mạnh của mình bằng việc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global 200 Global (không bao gồm Mỹ) của Mỹ trong 10 tuần liên tiếp (tính đến ngày 18/7), họ cũng giành được một vị trí trong top đầu bảng xếp hạng Viral 50, với hơn 1,54 triệu video sử dụng nhạc của họ trên TikTok.

Hành trình của ILLIT, nắm bắt xu hướng toàn cầu bằng cách đạt được những bản hit đình đám liên tiếp với ca khúc chủ đề thứ hai sau khi ra mắt cho phép chúng ta đánh giá cao phong cách độc đáo và vô song của họ khi họ vui vẻ thống trị thị trường âm nhạc chính thống.

Trong khi đó, sau khi thể hiện sức mạnh bán vé bằng cách bán hết vé cả 11 buổi diễn tại 5 thành phố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Nhật Bản, ILLIT LIVE PRESS START♥ in JAPAN, ILLIT chuẩn bị làm 'nóng' quần đảo Nhật Bản mùa Hè này với đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai, I Got Your Back. Ca khúc chủ đề là một bài hát rock chứa đựng những lời an ủi dành cho một người bạn, và phiên bản kỹ thuật số sẽ được phát hành vào ngày 26/7, trong khi album vật lý sẽ có mặt vào ngày 29/7.

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Ca khúc chủ đề đầu tay của ILLIT, 'NOT CUTE ANYMORE,' đã đạt tổng cộng 200 triệu lượt nghe trên Spotify. 'NOT CUTE ANYMORE' đã đạt khoảng 200,29 triệu lượt nghe tính đến ngày 17/7. Thành tích này đạt được khoảng tám tháng sau khi phát hành vào ngày 24/11 năm ngoái, và số lượt nghe của bài hát đã liên tục tăng kể từ khi vượt qua mốc 100 triệu lượt nghe, chỉ sau 73 ngày ra mắt. ILLIT đã phát hành tổng cộng bảy bài hát với hơn 100 triệu lượt stream trên Spotify tính đến nay. Bài hát đầu tay "Magnetic" đã lập kỷ lục về thời gian ngắn nhất để đạt hơn 800 triệu lượt nghe, trong khi "Lucky Girl Syndrome", "Cherish (My Love)", "Tick-Tack", "Do the Dance" và "Jellyous" đều đã ghi nhận hơn 100 triệu lượt stream.
Tuệ Nghi
#kỷ lục lượt xem MV "It's Me" của ILLIT #thành công của nhóm nhạc nữ toàn cầu #chiến lược nội dung sáng tạo và thu hút #thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế #hoạt động quảng bá và tour diễn tại Nhật Bản

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