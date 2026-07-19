ILLIT phá vỡ kỷ lục cá nhân

ILLIT đang chứng minh sức mạnh vững chắc của một nhóm nhạc nữ toàn cầu đang nổi, vượt xa định kiến ​​"siêu tân binh", bằng việc đạt mốc 100 triệu lượt xem với MV It's Me, 'gây bão' trên hệ sinh thái video ngắn toàn cầu.

Theo BELIFT LAB, vào khoảng 15h14 ngày 18/7 (giờ Hàn Quốc), video âm nhạc cho ca khúc chủ đề It's Me của ILLIT đã vượt qua 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành video âm nhạc thứ hai của nhóm đạt được thành tích này sau ca khúc đầu tay Magnetic.

ILLIT ban đầu phát hành It's Me vào ngày 30/4 lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), có nghĩa là mất khoảng 78 ngày, 21 giờ và 14 phút để đạt được cột mốc này.

It's Me hiện là video âm nhạc đạt mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất của ILLIT, phá vỡ kỷ lục trước đó là 86 ngày, 17 giờ và 30 phút do Magnetic thiết lập hai năm trước.

Cốt lõi của thành công nhanh chóng này nằm ở việc sản xuất nội dung sống động và độc đáo của It's Me. Bên cạnh video âm nhạc, thành công còn đến từ việc liên tục đăng tải các nội dung ngắn vui tươi và phong cách, giống như một đoạn quảng cáo được dàn dựng tốt, thu hút sự "xem" và tham gia tự phát từ người nghe trên toàn thế giới.

Thành tích hàng trăm triệu lượt xem này cũng giúp ca khúc trụ vững trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu trong thời gian dài. Chứng minh sức mạnh của mình bằng việc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Global (không bao gồm Mỹ) của Mỹ trong 10 tuần liên tiếp (tính đến ngày 18/7), họ cũng giành được một vị trí trong top đầu bảng xếp hạng Viral 50, với hơn 1,54 triệu video sử dụng nhạc của họ trên TikTok.

Hành trình của ILLIT, nắm bắt xu hướng toàn cầu bằng cách đạt được những bản hit đình đám liên tiếp với ca khúc chủ đề thứ hai sau khi ra mắt cho phép chúng ta đánh giá cao phong cách độc đáo và vô song của họ khi họ vui vẻ thống trị thị trường âm nhạc chính thống.

Trong khi đó, sau khi thể hiện sức mạnh bán vé bằng cách bán hết vé cả 11 buổi diễn tại 5 thành phố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Nhật Bản, ILLIT LIVE PRESS START♥ in JAPAN, ILLIT chuẩn bị làm 'nóng' quần đảo Nhật Bản mùa Hè này với đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai, I Got Your Back. Ca khúc chủ đề là một bài hát rock chứa đựng những lời an ủi dành cho một người bạn, và phiên bản kỹ thuật số sẽ được phát hành vào ngày 26/7, trong khi album vật lý sẽ có mặt vào ngày 29/7.