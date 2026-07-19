FIFA phá kỷ lục về giải thưởng tiền mặt lớn nhất trong lịch sử 'World Cup'

SVO - Nhà vô địch 'World Cup 2026' sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng? Tây Ban Nha và Argentina sẽ tranh giành danh hiệu và giải thưởng tiền mặt lớn nhất trong lịch sử 'World Cup'.

Ngoài việc nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận được một phần thưởng tài chính chưa từng có. FIFA đã xác nhận mức tiền thưởng kỷ lục cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham gia, với đội vô địch nhận được 50 triệu đô la Mỹ, số tiền cao nhất từng được trao trong lịch sử giải đấu.

Số tiền này vượt qua con số 42 triệu đô la Mỹ mà FIFA đã trao cho Argentina khi giành chức vô địch tại Qatar năm 2022. Giải đấu do Hoa Kỳ, Mexico và Canada đồng tổ chức cũng lập kỷ lục về tiền thưởng. Hội đồng FIFA đã phê duyệt khoản đóng góp tài chính 871 triệu đô la Mỹ cho 48 đội tham gia, trong đó 655 triệu đô la Mỹ được dành riêng cho các giải thưởng dựa trên thành tích. Mặc dù chỉ có một đội sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch, nhưng cả Tây Ban Nha và Argentina đều đã cầm chắc trong tay số tiền 33 triệu đô la Mỹ, số tiền được trao cho đội Á quân.

Hành trình của cả hai đội vào chung kết đã lý giải cách họ đến được điểm này. Tây Ban Nha trưởng thành nhờ lối chơi tập thể và lọt vào chung kết sau màn trình diễn áp đảo trước Pháp. Mặt khác, Argentina đã vượt qua mọi trở ngại bằng những màn lội ngược dòng khó quên, đỉnh điểm là một đêm thi đấu kinh điển khác trước Anh để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ giành chức vô địch lần thứ hai liên tiếp.

Luis de la Fuente đã tái tạo một đội bóng đã từng vô địch châu Âu. Ông lựa chọn sự cân bằng, chấp nhận những quyết định khó khăn như để Pedri ngồi dự bị, và tìm thấy ở Rodri người lãnh đạo một đội bóng có lối chơi gợi nhớ đến đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch World Cup tại Nam Phi năm 2010.

Ở phía bên kia là một Argentina đã tìm ra câu trả lời trong mọi thời khắc quan trọng. Messi một lần nữa dẫn đầu hàng công, được hỗ trợ bởi một tập thể mà trong đó Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez và Lautaro Martínez đã nổi lên như những cầu thủ chủ chốt khi đội cần họ nhất. Mối liên hệ giữa La Albiceleste và người hâm mộ đã biến mỗi trận đấu thành một bài học về sự kiên cường và niềm tin.

Trận chung kết cũng sẽ là cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên ngưỡng mộ lẫn nhau. Lionel Scaloni, người từng được Luis de la Fuente huấn luyện ở cấp độ trẻ, sẽ cố gắng đạt được một kỳ tích mà rất ít người làm được: Trở thành, cùng với Vittorio Pozzo, người Ý (1934 - 1938), huấn luyện viên duy nhất giành được hai chức vô địch World Cup liên tiếp.

Tây Ban Nha hy vọng Lamine Yamal sẽ trở lại thi đấu sau chấn thương cơ gặp phải trong trận đấu với Pháp. Pedro Porro cũng đã bình phục sau khi vượt qua tình trạng mệt mỏi cơ bắp. HLV De la Fuente dự kiến ​​sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như hai trận đấu trước, với Pedri tiếp tục ngồi dự bị. Về phía Argentina, HLV Scaloni đang cân nhắc đưa Gonzalo Montiel vào thay Nahuel Molina và sự trở lại của Rodrigo De Paul thay thế Leandro Paredes để tăng cường tuyến giữa, bên cạnh Nicolás González.

Hàng công mạnh nhất giải đấu sẽ đối đầu với hàng thủ mạnh nhất. Nhưng những con số thống kê sẽ trở nên vô nghĩa một khi trận đấu bắt đầu. Tại New York/New Jersey, chỉ có chỗ cho một câu chuyện: 'Ngôi sao' mới của Tây Ban Nha hay giấc mơ chia tay của Messi với Argentina. Bởi vì một số trận đấu mang lại danh hiệu, và những trận khác, như trận này, sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử bóng đá.