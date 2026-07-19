Dự báo giông bão trước trận chung kết 'World Cup'

SVO - Lịch trình tập luyện cuối cùng của Tây Ban Nha và Argentina trước thềm trận chung kết 'World Cup 2026' đã bị gián đoạn do giông bão.

Những cơn giông bão mạnh đổ bộ vào khu vực New York và New Jersey đã ngăn cản Tây Ban Nha và Argentina tiến hành tập luyện bình thường vào ngày trước trận chung kết World Cup.

Tây Ban Nha dự kiến ​​sẽ có một buổi tập chính thức tại sân tập Melanie Lane ở New Jersey, nhưng buổi tập đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết xấu đi.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã thông báo trong một tuyên bố rằng họ đã "tạm dừng buổi tập huấn của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha dự kiến ​​diễn ra tại Sân tập Melanie Lane ở New Jersey theo quy định an toàn bão của Hoa Kỳ. Hiện các cầu thủ hiện đang khởi động trong nhà".

Argentina cũng không thể bắt đầu tập luyện theo lịch trình. Argentina, trên đường đến buổi tập cuối cùng ở Morristown, New Jersey, đã bắt đầu muộn hơn 45 phút so với kế hoạch ban đầu.

Chỉ còn một ngày nữa là đến trận chung kết, cả hai đội đều gặp phải biến cố thời tiết xấu đi đột ngột đúng lúc họ cần kiểm tra chiến thuật cuối cùng và thể lực của các cầu thủ.

Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam).