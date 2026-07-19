Tây Ban Nha vs Argentina: Hơn cả trận chung kết 'World Cup'

SVO - La Roja đến với đội hình được định giá 1,47 tỷ Euro (khoảng gần 1,7 tỷ đôla Mỹ), trong khi Argentina của Messi tự hào có tầm ảnh hưởng xã hội lớn hơn nhiều.

Trận chung kết World Cup 2026 quy tụ hai đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới. Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, và Argentina, đương kim vô địch thế giới, sẽ đối đầu nhau trong một trận đấu thể hiện hai mô hình thành công hoàn toàn khác biệt.

Thống kê phản ánh rõ sự tương phản này: đội bóng của Luis de la Fuente đại diện cho tài năng trẻ, khả năng kiểm soát bóng và giá trị thị trường cao hơn, trong khi La Albiceleste đến với giải đấu nhờ kinh nghiệm, sự lãnh đạo của Lionel Messi và khả năng phi thường để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Việc cả hai đội lọt vào chung kết không phải là ngẫu nhiên. Họ bước vào giải đấu với vị trí thứ hai và thứ nhất trên bảng xếp hạng FIFA, lần lượt khẳng định trên sân cỏ thứ hạng đã được phản ánh trong bảng xếp hạng quốc tế. Cả hai đều bất bại, mặc dù con đường sự nghiệp của họ rất khác nhau, và về kinh tế và xã hội, họ sống trong những thế giới khác nhau.

Giá trị của Tây Ban Nha cao hơn gần 50%

Ngoài ra còn có sự khác biệt rất lớn về giá trị kinh tế của hai đội bóng. Theo Football Benchmark, Tây Ban Nha bắt đầu World Cup với giá trị thị trường là 1,47 tỷ Euro, so với 818 triệu Euro của Argentina. Nói cách khác, đội hình của La Roja được định giá cao hơn gần 50% so với nhà đương kim vô địch thế giới.

Phần lớn sự khác biệt đó được giải thích bởi Lamine Yamal, hiện là cầu thủ bóng đá có giá trị nhất thế giới, với mức định giá 292,2 triệu Euro. Tây Ban Nha cũng sở hữu một đội hình trẻ hơn nhiều, với độ tuổi trung bình là 26,7, so với 29,1 của Argentina, một trong những đội bóng già nhất giải đấu.

Sự thống trị của Tây Ban Nha cũng được phản ánh trong đội hình toàn 'sao' được lập dựa trên giá trị thị trường của các cầu thủ. Bên cạnh Yamal là những cái tên khác như Pedri (139 triệu Euro) và Cubarsí (110 triệu Euro)... trong khi những cầu thủ Argentina có giá trị cao nhất là Enzo Fernández (104 triệu Euro) và Julián Álvarez (88 triệu Euro).

Ảnh hưởng của Argentina vượt ra ngoài đấu trường thể thao

Nó cũng rõ ràng chi phối tác động truyền thông của giải đấu. Các cầu thủ được Scaloni triệu tập đã thu hút 667 triệu người theo dõi trên Instagram, so với 140 triệu của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Lời giải thích nằm ở một cái tên rõ ràng: Lionel Messi, người sở hữu hơn 512 triệu người theo dõi.

World Cup cũng thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật số của La Albiceleste. Từ ngày 11/6 đến ngày 14/7, tài khoản chính thức của đội tuyển quốc gia Argentina đã tăng thêm 2,4 triệu người theo dõi, tăng 16,2%, trong khi Tây Ban Nha tăng thêm nửa triệu người (+6,7%).

Sự khác biệt cũng thể hiện rõ ràng giữa các ngôi sao lớn nhất. Năm cầu thủ người Argentina có lượng người theo dõi tăng nhiều nhất trong giải đấu đã có thêm 11,8 triệu người theo dõi mới, gấp hơn hai lần so với năm cầu thủ người Tây Ban Nha có mức tăng trưởng cao nhất (5,6 triệu). Messi dẫn đầu bảng xếp hạng này với sáu triệu người theo dõi mới, tiếp theo là Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes và Lisandro Martínez, tất cả đều có hơn một triệu người theo dõi.

Sự mệt mỏi cũng sẽ đóng một vai trò trong trận chung kết

Một yếu tố quan trọng khác sẽ là sự gắng sức về thể chất tích lũy trong suốt giải đấu. Emiliano Martínez dẫn đầu bảng xếp hạng số phút thi đấu trong số tất cả các cầu thủ vào chung kết với 795 phút, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong hành trình của Argentina đến trận chung kết.

Theo sau anh là Alexis Mac Allister với 730 phút, trong khi Tây Ban Nha có năm cầu thủ nằm trong số tám cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong giải đấu. Marc Cucurella, Unai Simón và Pau Cubarsí đã tích lũy được 717 phút, trong khi Aymeric Laporte và Rodri cũng đã vượt qua mốc 700 phút.

Mùa giải 2026 - 2027 chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bắt đầu, nhiều câu lạc bộ sẽ nhận thấy rằng, một số cầu thủ 'ngôi sao' của họ hầu như không có thời gian để hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó sẽ trở nên thứ yếu khi mùa giải chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất, hàng phòng ngự xuất sắc nhất và tương lai của bóng đá thế giới được đại diện bởi Lamine Yamal. Argentina đáp trả bằng nhà đương kim vô địch, hàng tấn công mạnh nhất giải đấu và một Lionel Messi tiếp tục vượt qua mọi kỳ vọng. Những con số sẽ giúp hiểu rõ hơn về trận chung kết. Nhà vô địch, như thường lệ, sẽ được quyết định trên sân cỏ.