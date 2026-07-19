Jennie BLACKPINK dựa vai người đàn ông bí ẩn

Jennie của BLACKPINK đã khiến người hâm mộ tò mò khi đăng tải bức ảnh chụp cùng một người đàn ông bí ẩn lên story Instagram của mình mà không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào. Bức ảnh cho thấy Jennie đang tựa đầu vào vai một người đàn ông và nhìn vào máy ảnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh navy, và khuôn mặt của anh ta được che bằng hình dán trái tim, vì vậy danh tính của anh ta vẫn chưa được tiết lộ.

Ngay sau khi bức ảnh được công bố, nhiều suy đoán về danh tính người đàn ông đã lan truyền trên mạng. Một số người thậm chí còn cho rằng đó có thể là thông tin rò rỉ liên quan đến album hoặc video âm nhạc mới của Jennie: Đây có phải là thông tin hé lộ về màn comeback không?; Tôi đang rất mong chờ bài hát mới của Jennie;Tôi tò mò không biết đó là ai; Tôi ghen tị quá...

Trong khi đó, Jennie đã chứng minh sự nổi tiếng toàn cầu của mình bằng cách trở thành nghệ sĩ chính trên sân khấu của lễ hội âm nhạc quy mô lớn 2026 MAD COOL FESTIVAL được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 9/7 (giờ địa phương).