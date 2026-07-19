Kylian Mbappé 'đợi câu trả lời' từ Lionel Messi ở trận chung kết

SVO - Kylian Mbappé hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử 'World Cup', sau trận tranh hạng ba thua 4-6 trước Anh. Tiền đạo người Pháp đã đạt mốc 22 bàn thắng tại 'World Cup' và thách thức kỷ lục của Lionel Messi.

Kylian Mbappé một lần nữa viết nên trang vàng trong lịch sử World Cup. Mặc dù Pháp thua Anh 4-6 trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026, tiền đạo của Real Madrid đã lập cú đúp, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup.

Hai bàn thắng của tiền đạo người Pháp đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên 22 bàn sau 22 trận đấu tại các kỳ World Cup: 2018 ở Nga, 2022 ở Qatar và 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada. Điều này giúp anh vượt qua Lionel Messi, người đã ghi 21 bàn sau 33 trận đấu tại World Cup và vẫn còn trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Mbappé tiếp tục xây dựng một di sản ấn tượng tại giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Ở tuổi 27, anh hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup, vượt qua một kỷ lục tưởng chừng sẽ tồn tại trong nhiều năm.

Cầu thủ người Pháp đã đẩy Messi xuống vị trí thứ hai và nới rộng khoảng cách với các huyền thoại bóng đá khác như Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller và Harry Kane, những người hoàn thành danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử giải đấu.

Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup 1- Kylian Mbappé (Pháp): 22 bàn thắng 2- Lionel Messi (Argentina): 21 bàn thắng 3- Miroslav Klose (Đức): 16 bàn thắng 4- Ronaldo Nazário (Brazil): 15 bàn thắng 5- Gerd Müller (Đức) và Harry Kane (Anh): 14 bàn thắng

Cuộc đua giành kỷ lục lịch sử này vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. Lionel Messi sẽ có cơ hội cuối cùng vào lúc 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam) để san bằng hoặc thậm chí vượt qua Mbappé khi Argentina đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Nếu đội trưởng Argentina ghi 1 bàn, anh sẽ san bằng kỷ lục 22 bàn thắng của cầu thủ người Pháp và cả hai sẽ cùng chia sẻ kỷ lục. Nếu anh ghi hai bàn, Messi sẽ đạt 23 bàn thắng, giành lại vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup.

Như vậy, ngoài danh hiệu vô địch World Cup, trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ có thêm một sức hút nữa: Khả năng Lionel Messi làm nên lịch sử một lần nữa hoặc Kylian Mbappé kết thúc World Cup 2026 với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại duy nhất cho đến hiện tại.