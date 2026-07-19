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Trận tranh hạng Ba phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 68 năm của World Cup

Tuệ Nghi
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SVO - 10 bàn thắng được ghi bởi cả Anh và Pháp đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong một trận tranh hạng Ba tại 'World Cup'. Kỷ lục trước đó là 9 bàn thắng, được ghi khi Pháp đánh bại Tây Đức 6-3, vào năm 1958.

Tổng cộng 10 bàn thắng đã được ghi. Sau khi ghi tới bốn bàn chỉ trong hiệp 1, đội tuyển Anh đã chống đỡ thành công sự truy đuổi quyết liệt từ Pháp trong hiệp 2 để giành vị trí thứ ba tại World Cup. Pháp đứng thứ tư. 10 bàn thắng được ghi bởi cả hai đội đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử một trận tranh hạng Ba tại World Cup.

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Tuyển Anh ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Ivan Toni dẫn đầu hàng công, trong khi Marcus Rashford, Eberechi Eze, Morgan Rodgers và Bukayo Saka được bố trí ở tuyến thứ hai. Declan Rice trấn giữ tuyến giữa, còn Jed Spence, Mark Guerhee, Ezri Konsa và Jahrel Kuansa tạo thành hàng phòng ngự. Dean Henderson bảo vệ khung thành.

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Pháp đáp trả với sơ đồ 4-2-3-1. Kylian Mbappé dẫn đầu hàng công, được hỗ trợ bởi Désiré Doué, Rayan Cherki và Michael Olise. Adrien Rabiot và Warren Jair-Emery kiểm soát khu vực giữa sân. Theo Hernandez, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté và Marlo Giusto tạo thành hàng thủ bốn người, với Mike Maignan trong khung thành.

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Bukayo Saka lập cú hat-trick trong trận tranh hạng Ba "vô tiền khoáng hậu' nhất trong lịch sử "World Cup'.
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Bellingham kết thúc 'World Cup 2026' với con số 7 bàn thắng.

Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4, nhờ cú hat-trick của Bukayo Saka cùng các bàn thắng của Rice, Konsa và Bellingham. Pháp ghi tới bốn bàn thắng chỉ trong hiệp hai, nhưng không thể san bằng khoảng cách bốn bàn thua trong hiệp 1.

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Tiền vệ đội tuyển quốc gia Pháp, Adrien Rabiot đã công khai chỉ trích các đồng đội về thất bại nặng nề trước Anh trong cuộc phỏng vấn với beIN Sports sau trận đấu: "Chúng tôi đã chơi hiệp 1 một cách thực sự đáng xấu hổ. Thái độ mà một số cầu thủ thể hiện là điều tôi chưa từng thấy trước đây. Thật khó chấp nhận rằng, họ đã thể hiện một màn trình diễn như vậy trong trận tranh hạng Ba World Cup. Điều đó thực sự đáng thất vọng. Chúng ta không nên chơi trận tranh hạng Ba một cách hời hợt chỉ vì cú sốc thất bại trước Tây Ban Nha. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ giữa hiệp và thể hiện lòng tự hào trong hiệp 2, nhưng không có lý do gì để bào chữa cho màn trình diễn trong hiệp 1". Cùng với những lời chỉ trích, Rabiot cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps, người sẽ rời đội tuyển quốc gia sau giải đấu này.
Tuệ Nghi
#kỷ lục số bàn thắng trong trận tranh hạng ba World Cup #chi tiết trận đấu Anh thắng Pháp 6-4 #diễn biến hiệp một và hiệp hai trận đấu #chiến thuật các đội tuyển Anh và Pháp #kết quả và ý nghĩa trận tranh hạng ba World Cup 2026

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