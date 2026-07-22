Hyun Bin và Jung Woo Sung lại một lần nữa đối đầu

Mùa đầu tiên của Made in Korea kể về Baek Ki Tae (Hyun Bin), một người đàn ông bị thúc đẩy bởi tham vọng giàu sang và quyền lực, và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung), người đã hy sinh tất cả để ngăn chặn anh ta, khi họ đối mặt với một sự kiện trọng đại trong những năm 1970 đầy biến động.

Made in Korea 2, lấy bối cảnh chín năm sau tập cuối mùa 1, kể về Baek Ki Tae, giờ đây đang ở đỉnh cao quyền lực. Jang Geon Young, người đang chuẩn bị một cuộc phản công và Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan), người đang theo đuổi một con đường quyền lực khác với anh trai mình. Tham vọng của họ vượt khỏi tầm kiểm soát, làm đảo lộn mọi thứ và tạo ra một rạn nứt không thể hàn gắn.

Đoạn phim giới thiệu khắc họa tham vọng ngày càng lớn của Baek Ki Tae và những cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh anh ta. Video mở đầu với cảnh Baek Ki Tae ngồi trong văn phòng tổng thống, kèm theo câu nói: “Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi”. Tiếp theo là câu nói: “Đôi khi, một lựa chọn duy nhất có thể thay đổi dòng chảy lịch sử,” và ám chỉ sự xuất hiện của các phe phái mới giữa những cảnh hành động gay cấn.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Baek Ki Hyun, người đối lập với Baek Ki Tae, và các động thái của lực lượng quân đội nhằm kiềm chế Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc, báo hiệu những xung đột mới. Hơn nữa, sự trở lại của Jang Geon Young, người đã bị Baek Ki Tae đánh bại ở mùa 1, càng làm tăng thêm sự mong chờ về một trận tái đấu giữa hai người.