Vì sao 'Outback' lại là bộ phim được mong chờ đến vậy?

Một series gốc mới của Netflix đang tạo nên sự háo hức ngay cả trước khi bắt đầu sản xuất nhờ dàn diễn viên nổi tiếng. Theo đó, Jung Ho Yeon cũng đã được mời tham gia một vai diễn trong series sắp tới của Netflix có tên Outback. Trước đó, Ryu Jun Yeol và Hong Kyung cũng được cho là sẽ tham gia dự án này.

Công ty quản lý của Jung Ho Yeon, BH Entertainment, đã xác nhận: "Đúng là cô ấy đã nhận được lời mời. Hiện cô ấy đang xem xét".

Outback dựa trên webtoon trinh thám bí ẩn G'day, ban đầu được đăng tải trên Lezhin Comics. Câu chuyện kể về Sion, người đến Úc để tìm kiếm người chị gái mất tích của mình, và Hans, một người đàn ông bí ẩn có mối liên hệ dần dần được hé lộ. Ryu Jun Yeol được mời vào vai Hans, trong khi Hong Kyung sẽ vào vai Sion.

Bộ phim sẽ do Shortcake, công ty sản xuất đứng sau series ăn khách Weak Hero của Netflix sản xuất và được đạo diễn bởi Jeon Doo Kwan, người trước đây đã chỉ đạo series Scene: Strange Stories của TVING.

Jung Ho Yeon gần đây đã có màn ra mắt trên màn ảnh rộng trong bộ phim Hope, công chiếu vào ngày 15/7 và đã thu hút hơn 2 triệu khán giả chỉ trong vòng 5 ngày. Cô cũng tham gia với tư cách là đại sứ toàn cầu trong lễ trao cúp tại trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Trong khi đó, Ryu Jun Yeol, người sẽ đóng cùng Jung Ho Yeon trong Outback đã xây dựng một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng bao gồm bộ phim truyền hình ăn khách Reply 1988, đạt tỷ lệ người xem cao nhất toàn quốc là 19,6%, cũng như các phim như The Night Owl, loạt phim Alienoid và The 8 Show của Netflix.

Trong Outback, Ryu Jun Yeol được kỳ vọng sẽ mang đến một sự biến hóa ngoạn mục khác trong vai Hans, nhân vật bí ẩn nằm ở trung tâm câu chuyện. Lấy bối cảnh vùng hẻo lánh của Úc, Hans vướng vào mối quan hệ phức tạp với Sion khi bộ phim dần hé lộ những bí mật cốt lõi.

Nổi tiếng với khả năng hóa thân vào mọi loại nhân vật, từ những nhân vật đời thường, chân thực đến những kẻ phản diện đa chiều và những vai diễn giàu cảm xúc, Ryu Jun Yeol được kỳ vọng sẽ mang đến sự căng thẳng và hồi hộp tinh tế cho nhân vật bí ẩn này.

Hong Kyung cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm bộ phim với kỹ năng diễn xuất được đánh giá cao của mình. Trước đây, anh đã gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim truyền hình như Revenant, Weak Hero Class 1 và phim điện ảnh Troll Factory.

Được đánh giá cao là một trong những diễn viên triển vọng của Hàn Quốc, Hong Kyung được công nhận về khả năng thể hiện những nhân vật đa chiều về mặt cảm xúc, cân bằng giữa lo lắng, ám ảnh và tuyệt vọng. Việc anh tái hợp với Shortcake, công ty sản xuất đứng sau Weak Hero, cũng là một điểm được mong chờ. Khán giả đang rất háo hức chờ xem Hong Kyung sẽ thể hiện hành trình cảm xúc của Sion như thế nào khi anh lần theo dấu vết của em gái mình ở một đất nước xa lạ, chỉ để rồi khám phá ra một bí ẩn lớn hơn nhiều.

Bộ truyện tranh mạng gốc G'day được đánh giá rộng rãi là một tác phẩm kinh dị bí ẩn nổi bật lấy bối cảnh một kỳ nghỉ làm việc ở Úc. Nó nổi tiếng nhờ bầu không khí rùng rợn, những tình tiết bất ngờ và sự hồi hộp về mặt tâm lý. Với đội ngũ sản xuất nổi tiếng đứng sau Weak Hero, tầm nhìn độc đáo của đạo diễn Jeon Doo Kwan, một tác phẩm gốc được yêu thích và dàn diễn viên ấn tượng, Outback đang dần trở thành một trong những bộ phim kinh dị bí ẩn được mong chờ nhất của Netflix dành cho khán giả toàn cầu.