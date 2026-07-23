Ha Ji Won xuất hiện trên sân 'Giải bóng chày nhà nghề Mỹ' thu hút moi tâm điểm chú ý

Chiều ngày 22/7 (giờ địa phương), Ha Ji Won đã thực hiện cú ném bóng khai mạc trận đấu mùa giải thường niên MLB giữa đội Boston Red Sox và Baltimore Orioles tại sân vận động Fenway Park ở Boston, Massachusetts. Ban đầu được lên lịch vào ngày 21/7, sự kiện đã bị hoãn lại một ngày sau khi trận đấu bị hủy do mưa. Sự kiện này, trong đó Ha Ji Won trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên ném quả bóng khai mạc tại Fenway Park, mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức như một phần trong nỗ lực toàn cầu không ngừng của MLB nhằm kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua sự giao thoa giữa thể thao và giải trí.

Vào ngày hôm đó, Ha Ji Won đã đến sân vận động cùng với Kim Byung Hyun, một "huyền thoại" bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc và cựu thành viên của đội Boston Red Sox. Khoác trên mình bộ đồng phục của Boston Red Sox, cô tự tin bước lên bục ném bóng. Sau khi trao đổi tín hiệu bằng tay với Kim Byung Hyun, người đang đứng ở vị trí bắt bóng, cô không chỉ thể hiện một cú ném hoàn hảo mà còn bình tĩnh đưa bóng vào khu vực strike zone, nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả. Sau cú ném bóng khai mạc, Ha Ji Won bày tỏ niềm vui khi ném trúng đích và sau đó xem trực tiếp trận đấu, tự mình trải nghiệm sự hồi hộp của giải MLB.

Ha Ji Won, người đã đăng tải những bức ảnh từ hiện trường sau khi hoàn thành cú ném bóng thành công: "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ để trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên ném quả bóng khai mạc tại sân vận động Fenway Park lịch sử. Tôi rất hồi hộp vì trận đấu bị hoãn một ngày, nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào vì đã hoàn thành an toàn. Tôi hy vọng cú ném bóng khai mạc này là nguồn động viên lớn cho những người Hàn Quốc đang sinh sống tại đây, và thật vinh dự khi được trực tiếp xem một trận đấu bóng chày MLB đỉnh cao".

Trong khi đó, Ha Ji Won hiện đang tham gia chương trình tạp kỹ trực tuyến Class of '26 Ji-won, nơi cô giao lưu thoải mái với các sinh viên đại học thuộc thế hệ Gen-Z sau khi nhập học ĐH Kyung Hee. Cô nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt cho nhiều thử thách khác nhau, bao gồm màn trình diễn đặc biệt Home Run, hoạt động cổ vũ và ném quả bóng khai mạc, và dự kiến ​​sẽ gặp gỡ khán giả thông qua bộ phim BigWang vào ngày 2/9.