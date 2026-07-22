Sự nghiệp của MAIQUINN sau chương trình 'Em xinh say hi'

SVO - 'Em xinh' MAIQUINN là giọng ca thực lực của V-pop, đang dần gặt hái 'quả ngọt' với nỗ lực của chính mình.

MAIQUINN (sinh năm 1998) tên thật Nguyễn Hiền Mai. Nữ ca sĩ tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô sở hữu chất giọng nội lực, từng tham gia Giọng hát Việt 2017, thuộc đội ca sĩ Noo Phước Thịnh. Kết quả chung cuộc, cô giành ngôi vị Á quân và phát triển sự nghiệp âm nhạc một cách chuyên nghiệp.

Cho đến khi Nam tiến, MAIQUINN bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn. Phải đến khi tham gia chương trình Em xinh say hi, tên tuổi của giọng ca này mới thật sự 'tỏa sáng'. Tại chương trình, MAIQUINN liên tục ghi dấu ấn với những màn trình diễn "máu lửa". Đặc biệt là "bản hit" Gã săn cá cùng đồng đội giúp cô thu hút thêm lượng fan lớn.

Sau Em xinh say hi, MAIQUINN chọn hướng đi khá chậm. Thay vì tranh thủ sức hút từ chương trình, giọng ca này chăm chỉ đi diễn, dự sự kiện để tăng sự tương tác với các fan. Nữ ca sĩ cũng tập trung lựa chọn chất liệu âm nhạc để trở lại V-pop.

Khi nhận demo sáng tác ca khúc Hoa hồng từ nhạc sĩ Phúc Bồ, MAIQUINN đã tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần bài hát và quyết định cùng các cộng sự phát triển dự án. Giọng ca này chọn ca khúc này để đánh dấu sự trở lại vì mang nhiều chất liệu từ chính bản thân cô.

Trong quá trình hoàn thiện dự án, 'em xinh' MAIQUINN đã chia sẻ nhiều câu chuyện và trải nghiệm cá nhân về tình yêu với nhạc sĩ Phúc Bồ, cùng hai cộng sự là anh Tandak và Rick. Chính những cuộc trò chuyện ấy đã trở thành chất liệu để phần lời được trau chuốt, phản ánh chân thật hơn những cảm xúc, góc nhìn và hành trình trưởng thành của MAIQUINN trong tình yêu.

Chia sẻ về ca khúc Hoa hồng, MAIQUINN cho biết: “Âm nhạc là để mọi người tự do cảm nhận. Mỗi người sẽ có một cách lắng nghe và sự đồng điệu khác nhau. Mai chỉ có một mong muốn mang đến một sản phẩm chỉn chu nhất về âm nhạc và hình ảnh đến với khán giả một cách chân thật nhất".

Với dự án này, MAIQUINN tiếp tục định hướng nghệ thuật mang lại những dấu ấn riêng, kết hợp vẻ đẹp cổ điển với tinh thần hiện đại. Đồng thời, nữ ca sĩ mở ra hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, quyến rũ và trưởng thành hơn trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống.