Bao giờ cuộc tìm kiếm tài năng toàn cầu của YG sẽ đến Việt Nam?

YG Entertainment đã chính thức khởi động YG Global Audition 2026, đánh dấu cuộc tìm kiếm tài năng quy mô lớn toàn cầu đầu tiên của công ty trong hai năm qua. Sáng kiến ​​quy mô lớn này nhằm mục đích tìm kiếm thế hệ nghệ sĩ K-pop tiếp theo, những người sẽ nối tiếp bước chân của các nhóm nhạc huyền thoại như BIGBANG, BLACKPINK và TREASURE, định hình tương lai của nền âm nhạc toàn cầu.

Được công bố vào ngày 22/7, quá trình tuyển chọn toàn diện sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12/2026. YG Entertainment cam kết nuôi dưỡng tài năng mới, tìm kiếm những cá nhân có tiềm năng dẫn dắt ngành công nghiệp K-pop và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Các ứng viên sinh từ năm 2008 đến năm 2015 đủ điều kiện tham gia. Những thần tượng tương lai có thể thể hiện tài năng nổi bật nhất của mình trong một trong sáu lĩnh vực khác nhau: ca hát, rap, nhảy, visual, diễn xuất hoặc một kỹ năng đặc biệt.

Hành trình toàn cầu tìm kiếm những ngôi sao tiềm năng đã bắt đầu vào ngày 19/7, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lịch trình tuyển chọn bao gồm các chuyến thăm tiếp theo đến các thành phố khác của Trung Quốc như Thành Đô vào ngày 25/7, Thượng Hải vào ngày 1/8 và Thâm Quyến vào ngày 9/8. Đồng thời, cuộc tìm kiếm cũng mở rộng sang Nhật Bản, với các buổi tuyển chọn dự kiến ​​diễn ra tại Tokyo vào ngày 9/8 và Osaka vào ngày 20/9.

Trong suốt năm, YG Global Audition 2026 sẽ mở rộng phạm vi hơn nữa trên toàn cầu. Từ tháng 10 đến tháng 12/2026, YG Entertainment dự định sẽ đến thăm nhiều địa điểm quốc tế, bao gồm Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Canada, Úc và New Zealand, cùng với các khu vực khác trên toàn cầu. Phạm vi rộng lớn này đảm bảo các tài năng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình. Câu hỏi được đặt ra là bao giờ YG Global Audition 2026 sẽ đến Việt Nam?