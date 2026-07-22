'Conan movie 29' nhận 'cơn mưa' lời khen từ khán giả, Asa Butterfield góp giọng trong siêu phẩm hoạt hình kỳ ảo

SVO - Loạt phim hoạt hình 'Conan movie' tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ tại thị trường điện ảnh Việt. Trong khi đó, 'Xứ sở thần tiên' và 'Huyết ngải ái tình' là những cái tên mới gia nhập 'đường đua' chiếu rạp.

Sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Thám tử nhí Conan

Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã chứng minh sức hút áp đảo tại thị trường Việt Nam. Với doanh thu hơn 52 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, phần phim điện ảnh thứ 29 của thương hiệu trinh thám đình đám không chỉ thống trị phòng vé mà còn nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ những khán giả đầu tiên.

Sau những suất chiếu đầu tiên, phim nhanh chóng nhận về 'cơn mưa' lời khen của khán giả. Phần lớn ý kiến đều đánh giá cao yếu tố hành động, đặc biệt là những màn rượt đuổi mô tô tốc độ cao của nữ chính Hagiwara Chihaya cùng chiếc mô tô Angel.

Chuỗi truy kích dồn dập, những đại cảnh hoành tráng của thành phố Yokohama và nhịp phim tăng tốc liên tục ở nửa sau được xem là điểm sáng lớn nhất, mang đến trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn và giàu cảm xúc.

Với doanh thu bùng nổ ngay từ giai đoạn chiếu sớm cùng hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả, Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đang cho thấy sức hút vượt trội trước ngày khởi chiếu chính thức.

Những màn rượt đuổi nghẹt thở, câu chuyện giàu cảm xúc và sự đổi mới trong cách xây dựng nhân vật hứa hẹn sẽ giúp Movie 29 tiếp tục nối dài chuỗi thành công của loạt phim Conan tại phòng vé Việt Nam trong mùa hè năm nay.

'Dàn sao' đình đám góp giọng

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Francesca Longrigg, Xứ sở thần tiên mở ra một thế giới kỳ ảo nơi mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực. Với sự góp giọng của 'dàn sao' đình đám như Ewan McGregor, Asa Butterfield và Helena Bonham Carter, bộ phim hứa hẹn mang đến chuyến phiêu lưu đầy màu sắc, sáng tạo và hấp dẫn dành cho các khán giả nhí cùng cả gia đình trong kỳ nghỉ hè.

Xứ sở thần tiên xoay quanh một gia đình nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh, nơi hai anh em sinh đôi Alfie và Elise cùng mẹ trải qua một mùa Giáng sinh khác biệt với mọi năm. Mùa lễ lần này của gia đình thiếu vắng cha đang phải làm nhiệm vụ nơi chiến trận xa xôi, từ đó dẫn đến mối quan hệ giữa hai anh em dần trở nên xa cách. Thậm chí, Alfie và Elise không còn cảm thấy bản thân là anh em ruột thịt nữa.

Thế nhưng, bế tắc ngày càng leo thang khi Elise muốn trốn chạy khỏi thế giới thực tại khắc nghiệt, trong khi Alfie lại chọn cách thu mình lẩn trốn. Trước giờ đi ngủ, mẹ của cả hai đã trao cho các con món quà Giáng sinh cuối cùng mà người cha gửi lại: Một chiếc Đồng hồ ước nguyện. Chính món kỷ vật kỳ bí này đã trở thành chất xúc tác mở ra cánh cửa dẫn lối hai đứa trẻ bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Phim không mang không khí lễ hội quen thuộc, mà khai thác thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, những cuộc phiêu lưu liên tiếp và các nhân vật giàu cá tính. Với phần hình ảnh được chỉ đạo bởi Leon Joosen. Đây là người từng tham gia nhiều dự án hoạt hình nổi tiếng như The little mermaid hay Space jam.

Lời nguyền đáng sợ nhất màn ảnh Việt

Bộ phim Huyết ngải ái tình - Guna-guna istri muda của đạo diễn Robby Ertanto mang đến thông điệp đầy sức nặng về bi kịch kinh hoàng đến từ chính lòng ghen và dục vọng của con người. Trong đó, bùa ngải chỉ đóng vai trò là chất xúc tác, còn cái ác thực sự lại xuất phát nằm ẩn trong những người mình tưởng là yêu thương nhất.

Bên cạnh những chi tiết tâm linh hấp dẫn, yếu tố chính kịch gia đình và tâm lý đã giúp phim tách mình ra khỏi dòng phim kinh dị Đông Nam Á gần đây vốn ưu tiên hù dọa hay kinh dị thân thể. Đạo diễn Robby Ertanto không lạm dụng góc tối hay âm thanh giật gân để dọa khán giả.

Thay vào đó, nỗi sợ hãi đến từ việc một tổ ấm bị xé toạc từ bên trong bởi lòng tin rạn nứt, dục vọng trỗi dậy và những mối quan hệ bất chính. Màn đấu đá giữa chính thất - vợ lẽ, sự phản bội của người chồng và lòng ích kỷ của những nhân vật khác, hóa ra mới là thứ đẩy mọi bi kịch lên đỉnh điểm.

Quỷ dữ chỉ là chiêu thức “kiến tạo”, còn mặt tối của tình yêu, lòng ghen ghét và tham lam đầy tội lỗi của con người mới là thứ che mờ tâm trí, dẫn đến những tình huống kinh hoàng và hối hận ở đoạn kết phim.