Hậu quả việc giảm 7kg trong vòng 4 tháng của Bạch Lộc

Trong ảnh, Bạch Lộc diện một chiếc váy haute couture của một thương hiệu nào đó và trông cực kỳ gầy, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh năng động trước đây trên màn ảnh. Tư thế của cô tại sự kiện cũng có vẻ cứng nhắc, đã làm giảm đi đáng kể vẻ ngoài tổng thể.

Khi chủ đề này thu hút sự chú ý, nhiều cư dân mạng đã liên hệ tình trạng hiện tại của cô với những trải nghiệm trong quá khứ. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, trong quá trình quay phim truyền hình Mạc Ly, Bạch Lộc đã giảm khoảng 7kg chỉ trong vòng 4 tháng để hóa thân tốt hơn vào nhân vật, cân nặng của cô từng giảm xuống dưới 41 kg. Sau khi quay phim xong, chính cô thừa nhận đã gặp phải các vấn đề sức khỏe, bao gồm đau đầu mãn tính và chán ăn, gây ra sự lo lắng lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Giờ đây, tại các sự kiện công cộng, những "di chứng của việc giảm cân đột ngột" dường như vẫn còn tồn tại, và vấn đề sức khỏe của cô tiếp tục là tâm điểm chú ý của khán giả.

Từ những ngày đầu làm người mẫu đến sự nổi tiếng nhanh chóng qua chương trình truyền hình thực tế Running Man, và giờ đây là một 'ngôi sao' nữ hàng đầu, con đường sự nghiệp của Bạch Lộc luôn đi kèm với sự chú ý và bàn luận. Mặc dù không được đào tạo bài bản, cô đã đạt được vị trí hiện tại nhờ sự chăm chỉ và 'sức hút' đối với công chúng. Tuy nhiên, hào quang của sự nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc mọi chi tiết trong cuộc sống của cô đều bị soi xét kỹ lưỡng. "Sự cố" gần đây tại một sự kiện có thể chỉ là hình ảnh thu nhỏ của lịch trình làm việc cường độ cao và sự kiệt sức về thể chất kéo dài của cô.

Bạch Lộc hiện vẫn đang còn hai dự án phim truyền hình chờ lên sóng là "The Monkey King 3" (đóng cặp cùng Hầu Minh Hạo) và "Triệu Ca". Bên cạnh đó, Bạch Lộc hiện là một trong những ứng viên tranh tài tại vòng bình chọn hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị hậu) của "Giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 33" cho vai diễn trong "Bắc Thượng" (tên tiếng Anh: "Northwards").

Tình trạng hiện tại của Bạch Lộc là hậu quả của việc ăn kiêng quá mức, hay là kết quả của môi trường làm việc cường độ cao dẫn đến kiệt quệ về tinh thần và thể chất? Liệu cô ấy có thể điều chỉnh bản thân và lấy lại được trái tim của khán giả? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.