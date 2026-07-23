'Phi vụ 10 tỷ đôla Mỹ' của FIFA

SVO - FIFA bước vào kỷ nguyên 10 tỷ đô la Mỹ với 'World Cup 2026'. Doanh thu từ 'Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới' lập kỷ lục mới.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 tại Bắc Mỹ trở thành sự kiện thể thao đầu tiên trong lịch sử thu về khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Chiến lược tăng số lượng quốc gia tham gia lên 48 và tổ chức giải đấu tại Hoa Kỳ đang được đánh giá là đã mang lại kết quả cả về mức độ phổ biến và thành công thương mại.

Tờ The Athletic, một kênh truyền thông thể thao toàn cầu, đưa tin vào ngày 23/7 (giờ địa phương), con số 10 tỷ đôla Mỹ này vượt xa đáng kể so với khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ thu được tại World Cup Qatar 2022.

Với việc mở rộng lên 48 quốc gia tham dự World Cup lần này, số lượng trận đấu đã tăng từ 64 lên 104. Số nước chủ nhà cũng tăng lên ba: Hoa Kỳ, Canada và Mexico, với 78 trận đấu được tổ chức tại Hoa Kỳ. Tờ The Athletic phân tích rằng, thị trường Hoa Kỳ là yếu tố then chốt thúc đẩy sự tăng trưởng thương mại của FIFA.

Doanh thu bán vé cũng đạt mức cao kỷ lục. Tổng số khán giả tham dự giải đấu vượt quá 6 triệu người, và FIFA ước tính ​​doanh thu bán vé và dịch vụ khách sạn đạt khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Con số này gấp khoảng ba lần kỷ lục được thiết lập tại World Cup Qatar. Việc mở rộng lên 48 quốc gia, tăng số lượng trận đấu và mở rộng sức chứa chỗ ngồi đã dẫn đến sự gia tăng doanh thu.

Hoạt động tài trợ cũng tăng lên đáng kể. Bên cạnh các đối tác toàn cầu hiện có như Adidas, Coca-Cola, Visa và Hyundai Motor, một số lượng lớn các công ty của Mỹ, bao gồm Bank of America và McDonald's, đã tham gia vào nỗ lực tài trợ. Một số thỏa thuận tài trợ chính thức được cho là trị giá lên tới 100 triệu đô la Mỹ.

Bản quyền phát sóng cũng là nguồn thu lớn nhất của FIFA. Doanh thu từ bản quyền phát sóng cho giai đoạn 2025 – 2026 ước tính ​​đạt khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù Fox nắm giữ bản quyền phát sóng tại Mỹ, nhưng định giá thị trường địa phương cho thấy giá trị thị trường hiện tại nằm trong khoảng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. FIFA ước tính, ​​doanh thu phát sóng sẽ vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ cho giải đấu năm 2030.

Nguồn thu lớn nhất đến từ bản quyền phát sóng. Trong năm tài chính 2025 - 2026, doanh thu từ bản quyền phát sóng chiếm khoảng 52% tổng doanh thu ước tính ​​là 10 tỷ đô la Mỹ từ World Cup này. Doanh thu từ vé và dịch vụ khách sạn chiếm khoảng 35% tổng doanh thu ước tính. Khoảng 13% còn lại đến từ tài trợ, cấp phép và các quyền thương mại khác.

Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu mức doanh thu tương tự có thể được duy trì trong tương lai hay không. World Cup 2030 sẽ được đồng tổ chức bởi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc, nhưng thực tế là thị trường này không lớn như Hoa Kỳ, được coi là một biến số. Các dự đoán cho thấy, sẽ rất khó để tái tạo quy mô doanh thu từ tài trợ địa phương và bán vé ở mức độ của giải đấu này.

Do đó, FIFA cũng đang xem xét mở rộng số lượng quốc gia tham gia lên 64. Kế hoạch là tăng số lượng trận đấu để mở rộng doanh thu từ bản quyền phát sóng, quảng cáo và bán vé. Tuy nhiên, những lo ngại về sự suy giảm hiệu suất và sự yếu đi của tính cạnh tranh của giải đấu cũng đang được nêu ra.

Tờ The Athletic dự đoán: “Giải vô địch bóng đá thế giới CONCACAF 2026 đã trở thành giải vô địch thế giới lớn nhất trong lịch sử về quy mô, mức độ phổ biến và thành công thương mại. Thử thách mới đối với FIFA sẽ là liệu họ có thể nhân rộng thành công này ở các thành phố đăng cai khác hay không”.