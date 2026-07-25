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Cõi mạng 'dậy sóng' vì Lộc Hàm

Thuý Phương
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SVO - Lộc Hàm đã phát đồ ăn cho người hâm mộ xếp hàng suốt đêm, và một số người cho rằng, đó là chiêu trò PR.

Tại sự kiện "Lễ hội âm nhạc Gapday Quý Dương 2026", biết được lượng lớn người hâm mộ đã xếp hàng chờ đợi suốt đêm, Lộc Hàm đã bố trí nhân viên phân phát đồ ăn và bữa sáng cho khu vực xếp hàng qua đêm.

Đó không phải là kiểu phát quà một cách bề trên, mà là sự quan tâm chân thành dành cho người hâm mộ như người thân trong gia đình. Một số người hâm mộ thậm chí đã khóc, nói rằng họ không ngờ thần tượng của mình lại để ý đến họ.

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Lộc Hàm đang luyện tập cho sự kiện "Lễ hội âm nhạc Gapday Quý Dương 2026", diễn ra từ 14h - 22h, trong hai ngày 25 và 26/7.
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Tuy nhiên, một số người lại cáo buộc anh đang diễn kịch. Ngay cả khi đó là một màn kịch, sự chu đáo và quan tâm đến từng chi tiết như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với những người thậm chí không buồn làm gì. Hơn nữa, theo những người hâm mộ chứng kiến ​​sự việc, thái độ của Lộc Hàm vô cùng chân thành, không hề giả tạo. Việc theo dõi người nổi tiếng không chỉ dựa trên ngoại hình và tài năng, phẩm chất đạo đức còn quan trọng hơn. Việc Lộc Hàm phát đồ ăn cho người hâm mộ xếp hàng suốt đêm có thể không phải là một sự kiện lớn, nhưng chính những chi tiết nhỏ này lại vô cùng cảm động.

Thuý Phương
#Lộc Hàm quan tâm chân thành đến người hâm mộ #Hoạt động hỗ trợ người hâm mộ tại lễ hội âm nhạc #Phản ứng của cộng đồng về hành động của nghệ sĩ #Ý nghĩa của hành động trong hình ảnh người nổi tiếng #Chân thành và giả tạo trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fan

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