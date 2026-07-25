Hoàng Tử Thao khiến người hâm mộ phấn khích

SVO - Hoàng Tử Thao tiết lộ trên mạng xã hội rằng, anh đã giảm cân đáng kể (khoảng gần 10kg) để chuẩn bị cho concert sắp tới.

Cựu thành viên của nhóm EXO đã chứng minh thái độ nghiêm túc của mình trên sân khấu bằng hành động. Hành trình giảm cân của Hoàng Tử Thao không hề suôn sẻ. Khoảng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, anh đã gây xôn xao dư luận vì sự "tăng cân vui vẻ" của mình. Trong giai đoạn đầu quay chương trình truyền hình thực tế Vũ trụ lấp lánh hãy chú ý, anh bị Vương Hạc Đệ trêu chọc vì "tăng cân sau khi kết hôn", thậm chí còn bị gọi đùa là "Gấu trúc Kung Fu béo". Một số cư dân mạng tiết lộ rằng ở thời điểm nặng cân nhất, anh nặng gần 91kg ,con số thực sự đáng kinh ngạc đối với một thần tượng.

Trước những lời chỉ trích về việc tăng cân, Hoàng Tử Thao rõ ràng không thể ngồi yên. Anh công khai tuyên bố quyết tâm giảm cân, thề sẽ lấy lại vóc dáng trước đây. Bắt đầu từ tháng 12/2025, anh bước vào một chế độ giảm cân "khắc nghiệt".

Vương Hạc Đệ cũng trở thành "người giám sát" của Hoàng Tử Thao, trực tiếp hạn chế lượng thức ăn giàu calo mà anh ấy ăn, bao gồm cả những món ăn yêu thích của anh như lẩu và bánh bao hấp.

Bắt đầu từ tháng 4/2026, vóc dáng của Hoàng Tử Thao đã thay đổi rõ rệt. Cuối cùng, anh ấy đã giảm cân thành công từ 91 kg xuống còn khoảng 81 kg, giảm gần 10 kg, vượt xa cả kỳ vọng của chính mình. Con số này không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn khiến nhiều cư dân mạng thốt lên: "Anh giảm cân dễ dàng như vậy. Đây mới là sự tự kỷ luật mà một thần tượng nên có".

Phương pháp giảm cân của Hoàng Tử Thao khá khắc nghiệt. Anh ấy đã thử phương pháp nhịn ăn gián đoạn cực đoan, bao gồm cả nhịn ăn 24 giờ, và "chế độ ăn kiêng giảm mỡ 5 bữa một ngày", nhấn mạnh chế độ ăn ít dầu, ít chất béo, nhiều protein. Cư dân mạng suy đoán rằng anh ấy có thể đang định hình lại vóc dáng bằng cách "tăng cơ rồi giảm mỡ", từ đó duy trì được cơ bắp săn chắc trong khi giảm cân.

Về chủ đề của chuyến lưu diễn lần này "Kỷ nguyên mới", Hoàng Tử Thao giải thích: "Tương lai không phải là sự kết thúc của thuật toán, mà là một kỷ nguyên mới mà bạn và tôi dám 'chơi đùa' cùng... Chúng ta có thể nói với thế giới rằng: Các người có thể định nghĩa nhiều thứ, nhưng các người không thể định nghĩa tôi, và các người cũng không thể định nghĩa chúng ta. Đừng để thế giới này hoàn toàn đánh bại chúng ta".

Sau ba năm, Hoàng Tử Thao trở lại quê nhà với tư cách ca sĩ, mở ra một kỷ nguyên mới của dòng nhạc cyberpunk tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu.

Những lời này ngay lập tức lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ. Sau tất cả, từ khi ra mắt đến nay, Hoàng Tử Thao quả thực luôn là người "không tuân theo luật lệ". Giờ đây, có vẻ như cựu thành viên EXO này, một thần tượng luôn quyết tâm thể hiện hết mình trên sân khấu, đã thực sự giữ lời hứa bằng hành động của mình.