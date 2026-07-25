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Gong Hyo Jin: 'Khán giả sẽ yêu mến Jung Joon Won'

Tuệ Nghi
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SVO - Hai diễn viên Gong Hyo Jin và Jung Joon Won đã thể hiện một sự kết hợp ngọt ngào nhưng cũng đầy mạnh mẽ trước thềm ra mắt bộ phim 'A Bona Fide Killer' của MBC.

Trước thềm buổi ra mắt bộ phim truyền hình mới của đài MBC, A Bona Fide Killer, Gong Hyo Jin và Jung Joon Won đã tạo nên những bức ảnh điện ảnh trong bộ ảnh đôi với tạp chí Elle, toát lên một bầu không khí bí ẩn. Phản ứng hóa học giữa Gong Hyo Jin, người vào vai Bona, một sát thủ kiêm người vợ và Jung Joon Won, người vào vai Tae Seong, một nhà báo kiêm người chồng đang truy tìm danh tính của cô, đã 'tỏa sáng' rực rỡ.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Gong Hyo Jin chia sẻ: " A Bona Fide Killer đối với tôi giống như một câu chuyện anh hùng. Cuộc đấu tranh của một người phụ nữ bận rộn vừa duy trì cuộc sống hàng ngày với vai trò là một người mẹ, người vợ và con dâu, đồng thời là một sát thủ, vô cùng hấp dẫn".

Jung Joon Won giải thích: "Từ góc nhìn của Tae Seong, cuối cùng đó là một câu chuyện về gia đình. Tôi tiếp cận nó từ góc độ tình yêu dành cho gia đình và cách bảo vệ tình yêu đó".

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Về lý do chọn tham gia dự án này, Gong Hyo Jin bày tỏ sự tự tin: "Tôi thấy thú vị ở chỗ mỗi tập phim đều có những tình tiết mới xuất hiện và cách giải quyết chúng rất hấp dẫn. Vượt ra ngoài câu chuyện về việc tưởng thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu, các bà mẹ, phụ nữ đã kết hôn, hoặc những người sắp kết hôn sẽ đồng cảm với cách Bona ứng xử linh hoạt trong cuộc sống và cảm nhận được sự giải tỏa".

Jung Joon Won cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Gong Hyo Jin: "Kịch bản rất hấp dẫn đến nỗi tôi muốn xem ngay cả khi mình không tham gia. Trên hết, lý do lớn nhất là việc tôi có thể diễn xuất cùng với tiền bối Hyo Jin. Tôi rất hào hứng, và tôi tin tưởng rằng cô ấy sẽ hoàn hảo bổ sung cho bất kỳ màn trình diễn nào của tôi".

Jung Joon Won tiết lộ về sự ăn ý của cả hai: "Tôi không thể diễn đạt thường xuyên, nhưng tôi chỉ dựa vào sự hiện diện của Hyo Jin. Biết rằng cô ấy là một diễn viên chân thành hơn bất kỳ ai khác trong nghề nghiệp của mình, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm khi là bạn diễn".

Gong Hyo Jin thì cho hay: "Đọc kịch bản, tôi tin chắc rằng khán giả sẽ yêu mến Tae Seong. Càng xem Joon Won, tôi càng thấy cậu ấy càng cuốn hút. Khi xem diễn xuất của họ, bạn có thể nhận ra ngay là họ diễn giỏi, và tôi nghĩ không có vũ khí nào tốt hơn thế đối với một diễn viên".

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Yoo Bo Na trông giống như một người mẹ đi làm bình thường ở độ tuổi 30, vừa lo việc nhà vừa chăm sóc gia đình với chồng và con gái. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy, cô là "Kingfisher", một tay bắn tỉa huyền thoại chuyên truy lùng những tên tội phạm tàn bạo đã trốn tránh pháp luật. Sau ba năm nghỉ phép chăm con, Bo Na tiếp tục cuộc sống hai mặt nguy hiểm, vật lộn để cân bằng giữa việc làm mẹ, hôn nhân và nhiệm vụ chết người của mình. Trong khi người chồng là nhà báo điều tra Kwon Tae Seong vô tình tiến gần hơn đến việc khám phá ra danh tính thực sự của Kingfisher, và thám tử Lee Dong Jin kiên quyết truy đuổi kẻ tự xưng là người bảo vệ công lý khó nắm bắt, Bo Na thấy mình bị mắc kẹt giữa gia đình, công lý và sự sống còn. Với sự giúp đỡ của người bạn đồng hành trung thành Kim Bong Pal, cô phải vượt qua một thế giới mà một sai lầm có thể phá hủy cả cuộc sống bí mật và gia đình mà cô yêu thương. Phim sẽ lên sóng vào ngày 31/7.
Tuệ Nghi
#Ra mắt phim truyền hình 'Married Woman Killer' #Hợp tác diễn xuất giữa Gong Hyo-jin và Jung Joon-won #Chủ đề câu chuyện về gia đình và tình yêu #Sức hấp dẫn của kịch bản và diễn xuất #Phản ứng của khán giả đối với nhân vật và diễn viên

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