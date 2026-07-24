Bước đột phá của 'Chiêu Dương Công chúa' Khổng Tuyết Nhi

SVO - Khổng Tuyết Nhi đã có những bước đột phá nào khi vào vai công chúa trong phim 'Chiêu Dương Công chúa' lên sóng ngày hôm nay (23/7) trên nền tảng Bilibili?

Từ 'Bông hoa ngây thơ' đến 'Hoa sen đen'

Hình tượng trước đây của Khổng Tuyết Nhi chủ yếu gắn liền với kiểu "bông hoa ngây thơ" ngọt ngào, hoạt bát và vô tư. Tuy nhiên, Chiêu Dương trong Chiêu Dương Công chúa là một nhân vật nữ hoàn toàn thoát khỏi hình tượng yếu đuối chờ đợi nam chính giải cứu, thay vào đó, chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh quyền lực và mưu mô.

Thoạt nhìn, Lý Thuật (hay công chúa Chiêu Dương) có vẻ là một "bánh trôi" mềm mại và vô hại, nhưng thực chất, nàng là một người mưu mô, xảo quyệt và đầy tính toán. Nàng không bao giờ cố gắng làm hài lòng người khác một cách cố ý, luôn ưu tiên lợi ích của bản thân trong mọi lựa chọn, khiến nàng được miêu tả là "vẻ ngoài dịu dàng che giấu một tâm trí sâu sắc và đầy tính toán". Là con gái của một phi tần sinh ra trong cung lạnh, Lý Thuật sử dụng các mối quan hệ của mình rồi nhanh chóng rút lui, từ chối phó thác cuộc sống của mình cho người khác.

Nhân vật Lý Thuật rất khác biệt so với các nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm lịch sử truyền thống. Khi bị ly hôn, nàng thốt ra những câu nói đáng nhớ như: "Muốn ly hôn với tôi ư? Anh không xứng đáng. Nếu phải ly hôn, thì chính tôi sẽ ly hôn với anh". Lý Thuật không còn là một nàng công chúa chờ được giải cứu, mà là một nhân vật quyền lực nhìn rõ tình hình và hiểu được lòng người.

Bước đột phá trong diễn xuất: Kiểm soát chính xác giao tiếp bằng mắt và lời thoại

Trong một cuộc phỏng vấn, Khổng Tuyết Nhi thẳng thắn thừa nhận rằng thử thách lớn nhất trong bộ phim này nằm ở việc thể hiện ánh mắt. Trong cùng một cảnh, đạo diễn thường xuyên yêu cầu cô nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc, thể hiện những biểu cảm và ánh nhìn hoàn toàn khác nhau. Khổng Tuyết Nhi đã sử dụng biểu cảm độc đáo: "mỉm cười trong khi nói những lời cay nghiệt". Việc cô thể hiện lời thoại với vẻ mặt vô cảm hoặc nụ cười nhẹ tạo ra sự căng thẳng kịch tính hơn là sự tức giận trực tiếp. Những câu thoại của nhận vật Lý Thuật như: "Nếu không phải là quân tử, sao lại giả vờ đạo đức?" và "Trên đời này, không có chuyện địa vị của người mẹ dựa trên địa vị của con trai, chỉ khi người mẹ cao quý thì con trai mới cao quý" đã được ca ngợi vượt xa mong đợi.

Nhiều khán giả nhận xét rằng, nhân vật Lý Thuật của Khổng Tuyết Nhi "thực sự có khí chất của một người đã được tôi luyện trong cung lạnh", đôi mắt sáng nhưng không yếu đuối, tinh tế nhưng không trống rỗng. Khi nói những câu thoại như "đáng khinh", cô không chỉ nhắm vào người khác mà như thể tự bảo vệ mình trước, ngay lập tức thể hiện được tính cách nhân vật.

Đột phá trong trang điểm, tạo kiểu và phong thái

Không phải vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, mà là một khí chất quý phái pha chút phòng thủ, xinh đẹp như vốn có, sự hiện diện của Khổng Tuyết Nhi luôn đầy uy quyền. Phong cách trang điểm này của Khổng Tuyết Nhi được coi là phù hợp nhất với nhân vật công chúa Chiêu Dương. Chiếc váy dài màu hồng trắng khiến cô trở nên quyến rũ và đáng yêu, trong khi bộ trang phục thường ngày màu xanh lam toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Những cảnh quay đặc biệt của đạo diễn cũng được dàn dựng tỉ mỉ, thể hiện trọn vẹn hai khía cạnh "ngọt ngào và lạnh lùng" của Khổng Tuyết Nhi.

18 bộ phim trong ba năm cho một 'cú chuyển mình'

Khổng Tuyết Nhi đã sử dụng phương pháp "biển câu hỏi" từ 18 bộ phim trong ba năm để dần chuyển mình từ thần tượng thành diễn viên, từ cô gái ngọt ngào sang những vai diễn phức tạp.

Giữa rất nhiều nàng công chúa hy sinh bản thân vì tình yêu, tính cách độc lập và sáng suốt "ưu tiên bản thân" của Lý Thuật tạo nên một nhân vật hiếm có và khác biệt. Nó đáp ứng thị hiếu khán giả đang thay đổi, khi hướng đến những nhân vật nữ "không một màu".

Đây là vai diễn "không cầu kỳ" đầu tiên của Khổng Tuyết Nhi và ngay lập tức được người hâm mộ khen ngợi là sự phá vỡ hoàn toàn các khuôn mẫu đã có từ trước. Vai diễn Lý Thuật trong Chiêu Dương Công chúa của Khổng Tuyết Nhi là màn trình diễn đột phá nhất của cô kể từ khi chuyển từ thần tượng sang diễn viên. Thông qua việc kiểm soát biểu cảm vi mô chính xác, cách thoại độc đáo và sự thấu hiểu sâu sắc về nhân vật phức tạp, cô đã thành công tạo dựng hình ảnh nàng công chúa sen đen "mềm mại bên ngoài, tàn nhẫn bên trong". Điều này không chỉ giúp cô thoát khỏi hình tượng diễn xuất ngọt ngào đã gắn bó lâu năm mà còn mang đến một nhân vật nữ hiếm có cho thị trường phim tình cảm lịch sử, một người không si tình mà tỉnh táo và tập trung vào sự nghiệp, mở ra nhiều khả năng diễn xuất hơn.