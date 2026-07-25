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ALPHA DRIVE ONE mở màn 'Waterbomb Seoul 2026' đầy năng lượng

Tuệ Nghi
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SVO - Nhóm nhạc nam tân binh ALPHA DRIVE ONE đã mang đến nguồn năng lượng bùng nổ cho ngày khai mạc 'Waterbomb Seoul 2026', làm nức lòng người hâm mộ với màn trình diễn đầy năng lượng tại lễ hội.

Nhóm nhạc tám thành viên đã xuất hiện trên sân khấu KINTEX Outdoor Global Stage ở Goyang, thuộc khuôn khổ đội hình Yellow Team của sự kiện. Sau màn ra mắt ấn tượng hồi tháng Giêng, với ca khúc Euphoria, ALPHA DRIVE ONE đã thể hiện sự tự tin ngày càng tăng trên sân khấu, trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.

Tại lễ hội âm nhạc Waterbomb, Ban tổ chức thường chia khán giả và nghệ sĩ thành các phe đấu nước khác nhau như Team Yellow (biểu trưng cho năng lượng, ánh sáng) và Team Green. Đội hình nghệ sĩ (line-up) phân bổ cho Team Yellow sẽ thay đổi tùy theo từng năm, từng thành phố tổ chức cụ thể (ví dụ tại Seoul hay các tour diễn quốc tế) và danh sách chi tiết này thường được cập nhật sát ngày diễn ra sự kiện từ Ban tổ chức.

Được thành lập từ chương trình thực tế sống còn Boys II Planet của đài Mnet, nhóm nhạc gồm trưởng nhóm Leo, Sangwon, Junseo, Arno, Geonwoo, Xinlong, Anxin và thành viên út Sanghyeon đã trình diễn các ca khúc, trong đó có Freak Alarm, khuấy động khán giả khi những vòi phun nước liên tục làm ướt đám đông trong suốt buổi biểu diễn.

Người hâm mộ hết lời khen ngợi sức hút trẻ trung và màn trình diễn tự tin của nhóm, càng làm tăng thêm sự háo hức chờ đợi các hoạt động trong tương lai của họ.

Màn trình diễn này diễn ra khi ALPHA DRIVE ONE đang chuẩn bị cho sự trở lại đầu tiên của họ với album UNBREAKABLE: I>BEAST, dự kiến ​​phát hành vào ngày 24/8, tiếp tục đà phát triển mà họ đã tạo dựng được kể từ khi ra mắt hồi đầu năm nay.

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ALD1 đã xác nhận sự trở lại của mình bằng cách phát hành video giới thiệu cho mini-album thứ hai, 'UNBREAKABLE : 少年BEAST,' và trang web 'BEAST ARCHIVE' trên các trang mạng xã hội chính thức vào lúc nửa đêm ngày 25/7. ALD1, nhóm nhạc ra mắt vào tháng Một năm nay với mini-album đầu tay 'EUPHORIA', đã thu hút sự chú ý khi trở thành nhóm nhạc bán được triệu bản, giành được bốn giải thưởng trên các chương trình âm nhạc và năm giải thưởng khác, bao gồm cả giải Tân binh của năm và các giải thưởng chính tại các lễ trao giải. Họ đã hoàn thành thành công chuyến lưu diễn hòa nhạc toàn cầu dành cho người hâm mộ chỉ sáu tháng sau khi ra mắt và khẳng định vị thế là "tân binh tiêu biểu của năm 2026" bằng cách tích cực tham gia các hoạt động quảng cáo và chụp ảnh.
Tuệ Nghi
#Nhóm nhạc tân binh ALPHA DRIVE ONE #Sự kiện Waterbomb Seoul 2026 #Ra mắt mini-album 'UNBREAKABLE: I>BEAST' #Thành công tại các lễ trao giải âm nhạc #Chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm

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