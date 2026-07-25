ALPHA DRIVE ONE mở màn 'Waterbomb Seoul 2026' đầy năng lượng

SVO - Nhóm nhạc nam tân binh ALPHA DRIVE ONE đã mang đến nguồn năng lượng bùng nổ cho ngày khai mạc 'Waterbomb Seoul 2026', làm nức lòng người hâm mộ với màn trình diễn đầy năng lượng tại lễ hội.

Nhóm nhạc tám thành viên đã xuất hiện trên sân khấu KINTEX Outdoor Global Stage ở Goyang, thuộc khuôn khổ đội hình Yellow Team của sự kiện. Sau màn ra mắt ấn tượng hồi tháng Giêng, với ca khúc Euphoria, ALPHA DRIVE ONE đã thể hiện sự tự tin ngày càng tăng trên sân khấu, trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.

Tại lễ hội âm nhạc Waterbomb, Ban tổ chức thường chia khán giả và nghệ sĩ thành các phe đấu nước khác nhau như Team Yellow (biểu trưng cho năng lượng, ánh sáng) và Team Green. Đội hình nghệ sĩ (line-up) phân bổ cho Team Yellow sẽ thay đổi tùy theo từng năm, từng thành phố tổ chức cụ thể (ví dụ tại Seoul hay các tour diễn quốc tế) và danh sách chi tiết này thường được cập nhật sát ngày diễn ra sự kiện từ Ban tổ chức.

Được thành lập từ chương trình thực tế sống còn Boys II Planet của đài Mnet, nhóm nhạc gồm trưởng nhóm Leo, Sangwon, Junseo, Arno, Geonwoo, Xinlong, Anxin và thành viên út Sanghyeon đã trình diễn các ca khúc, trong đó có Freak Alarm, khuấy động khán giả khi những vòi phun nước liên tục làm ướt đám đông trong suốt buổi biểu diễn.

Người hâm mộ hết lời khen ngợi sức hút trẻ trung và màn trình diễn tự tin của nhóm, càng làm tăng thêm sự háo hức chờ đợi các hoạt động trong tương lai của họ.

Màn trình diễn này diễn ra khi ALPHA DRIVE ONE đang chuẩn bị cho sự trở lại đầu tiên của họ với album UNBREAKABLE: I>BEAST, dự kiến ​​phát hành vào ngày 24/8, tiếp tục đà phát triển mà họ đã tạo dựng được kể từ khi ra mắt hồi đầu năm nay.